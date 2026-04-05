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Hussein Hamdy

Traducido por

El Real Madrid se plantea vender a su estrella... y el París está a la espera

Álvaro Arbeloa
E. Camavinga
Real Madrid
Mallorca
Primera División
España
Francia

Un error costoso deja al jugador fuera de los planes del Real Madrid

El Real Madrid está teniendo dificultades para mantener su racha de victorias esta temporada, ya que el equipo sufrió un duro revés en Mallorca tras el parón internacional del pasado mes de marzo.

Y eso a pesar de que el Real Madrid llegaba al partido con cinco victorias consecutivas a sus espaldas, entre ellas dos enfrentamientos contra el Manchester City, y tras una notable mejora en el rendimiento general del equipo, que se preparaba para competir por los títulos de La Liga y la Liga de Campeones.

  • Acusación contra Arbeloa

    Según el diario español «AS», el entrenador Álvaro Arbeloa ha asumido toda la responsabilidad por el tropiezo en Mallorca, afirmando: «Esta derrota recae sobre mí; soy yo quien toma las decisiones, quien decide la alineación y quien realiza los cambios».

    No obstante, el entrenador criticó a sus jugadores diciendo: «Lo que más me duele es no haber hecho una segunda parte mejor», y se refirió claramente, sin mencionar nombres, a uno de los jugadores al decir: «En una jugada en la que teníamos la ventaja, un error nos costó el gol. Cuando pierdes el control y no sigues al jugador, acabas pagando el pato», lo que los seguidores interpretaron como un ataque directo al francés Eduardo Camavinga.

    Las declaraciones de Arbeloa se produjeron tras el gol de Morlanes, que dio la ventaja por 1-0, una jugada en la que Camavinga quedó en evidencia, ya que el jugador del Mallorca entró solo por la espalda para aprovechar un pase de Mafio, mientras que la estrella francesa corría lentamente detrás de él, lo que llevó a su compañero Rüdiger a reprenderlo por su falta de intensidad y concentración, error que complicó el partido al equipo blanco.

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  • El regreso de Bellingham

    En este mismo contexto, Arbeloa espera que Jude Bellingham vuelva a rendir al máximo, ya que un error de Camavinga empañó su actuación, que no había sido mala al principio: se mostró muy activo durante los primeros 30 minutos, con un 43 % de pases completados de 46 intentos, además de recuperar 5 balones y crear una ocasión. Sin embargo, ese error provocó un bajón en su rendimiento, por lo que fue sustituido en el primer cambio del entrenador y Bellingham entró en su lugar.

    El cambio indica claramente que el puesto de Camavinga en el once inicial se ve muy amenazado tras su actuación en el estadio «Son Moix».

  • Se abre la puerta de la partida

    En cuanto a las opciones de alineación, se esperaba que Tiago Pitarch fuera el descartado, pero Arbeloa prefirió dejarlo en el banquillo en Mallorca para que esté listo para el partido contra el Bayern de Múnich del martes, mientras que el entrenador confirmó que Bellingham aún no ha recuperado su plena forma al afirmar: «Es lógico que no esperemos que alcance su máximo nivel cuando apenas ha jugado; la idea es que recupere el ritmo de los partidos poco a poco».

    El diario «AS» reveló que Camavinga es consciente de su situación de futuro, sobre todo ante la apertura del Real Madrid a la idea de venderlo y el interés del París Saint-Germain por su situación de cara al próximo verano.

    Lea también: Diario madrileño: Camavinga, un desastre... y Díaz no siguió las instrucciones de Arbeloa

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