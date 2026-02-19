Getty/GOAL
El Real Madrid revela la «colaboración» de la UEFA mientras el club sigue apoyando la investigación sobre Vinicius Junior
El partido se detuvo tras las acusaciones de insultos racistas.
Un partido de eliminatoria entre dos grandes equipos españoles y portugueses se detuvo durante 10 minutos al comienzo de la segunda parte. Vinicius había marcado el único gol del partido en el minuto 50, con un disparo desde dentro del área que se coló por la escuadra.
Las celebraciones frente a los enfadados aficionados locales provocaron los primeros enfrentamientos entre los jugadores del Benfica y del Real Madrid, y Vinicius se quedó atónito cuando le mostraron la tarjeta amarilla.
Finalmente, regresó a la línea de medio campo, donde se alineó junto a Prestianni, pero se abalanzó sobre el árbitro del partido, François Letexier, antes de que se reanudara el juego, y alegó que había sido objeto de insultos racistas.
Los árbitros siguieron los protocolos de la UEFA y suspendieron el partido, lo que dio lugar a acalorados debates y acusaciones. El organismo rector del fútbol europeo anunció tras el pitido final que se abriría una investigación sobre lo sucedido.
El Real Madrid ha colaborado con la investigación de la UEFA.
Una declaración oficial decía: «Se ha designado a un inspector de ética y disciplina de la UEFA para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante la eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/2026 entre el Club Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026. Se facilitará más información sobre este asunto a su debido tiempo».
El Real Madrid ha desempeñado un papel destacado en este proceso, colaborando en todo lo posible con la UEFA. En un comunicado publicado en su página web oficial, el gigante de la Liga afirma: «El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha remitido a la UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero durante el partido de la Liga de Campeones que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica.
Nuestro club ha colaborado activamente con la investigación abierta por la UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante ese partido.
El Real Madrid agradece el apoyo unánime, el respaldo y el cariño que nuestro jugador Vinicius Jr. ha recibido de todos los ámbitos de la comunidad futbolística mundial. El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad».
Declaraciones de Vinicius Jr. y Prestianni
Vinicius, que ha sido blanco de intolerantes de forma habitual durante toda su etapa en el Santiago Bernabéu, declaró con emoción tras generar más titulares desafortunados: «Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan meterse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigarlos.
«Nada de lo que ha pasado hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. Me han sacado tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, ha sido un protocolo mal ejecutado que no ha servido para nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario».
Prestianni negó las acusaciones de Vinicius en una declaración propia en las redes sociales, en la que decía: «Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas a Vini Jr, quien lamentablemente malinterpretó lo que creyó oír. Nunca he sido racista con nadie y lamento las amenazas que he recibido de los jugadores del Real Madrid».
El Gobierno portugués también está investigando el incidente.
Junto con la UEFA, el Gobierno portugués, a través de la Autoridad para la Prevención y Lucha contra la Violencia en el Deporte (APCVD), ha revelado que llevará a cabo una investigación por su cuenta. Si se descubre que se han cometido irregularidades, las sanciones correspondientes se anunciarán una vez que se hayan completado todos los trámites y procesos necesarios.
