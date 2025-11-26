Vinicius Jr Xabi Alonso Real Madrid GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle y Nicolás De Marco

El Real Madrid no debería interponerse en el camino de Vinicius Jr: una salida millonaria beneficiaría al equipo de Xabi Alonso, ¡y potencialmente allanaría el camino para la llegada de Erling Haaland!

Los signos de que la relación de Vinicius Jr con Xabi Alonso no iba a ser fluida estuvieron allí casi de inmediato. Si Trent Alexander-Arnold no hubiera sufrido una lesión el día antes de la semifinal del Mundial de Clubes del Real Madrid contra el París Saint-Germain, el nuevo entrenador de los Blancos planeaba dejar en el banquillo a su extremo brasileño, prefiriendo en su lugar dar al delantero canterano Gonzalo García un comienzo como titular junto a Kylian Mbappe.

La lesión de Alexander-Arnold obligó a Fede Valverde a cubrir como lateral derecho, a Arda Guler a volver al mediocampo y abrió un espacio en el lado derecho del ataque para que Vinicius lo ocupara. Sin embargo, el subcampeón del Balón de Oro 2024 estuvo ausente mientras el PSG abrió una ventaja de tres goles en los primeros 24 minutos en su camino hacia una victoria por 4-0 en Nueva Jersey. Alonso insistió después del partido en que el equipo que acababa de ser derrotado por los recién coronados campeones de Europa no era el suyo, sino el de Carlo Ancelotti, y que un nuevo amanecer llegaría a la capital española una vez que el entrenador recién nombrado pudiera concentrarse adecuadamente y familiarizarse con su plantilla.

Parte de esa revolución ha llevado a que el papel de Vinicius en el Bernabéu se haya reducido. El brasileño, que prosperó con la libertad otorgada por Ancelotti, ha tenido dificultades para adaptarse al enfoque mucho más estructurado de Alonso. Vinicius ha completado 90 minutos en solo cinco ocasiones desde el inicio de la temporada 2025-26, y ha contribuido con solo cinco goles y cuatro asistencias en 17 apariciones hasta ahora.

Las frustraciones de Vinicius han sido claras, y se informó el lunes que no tiene intención de firmar un nuevo contrato en Madrid a menos que su relación con Alonso mejore, lo que significa que teóricamente se convertiría en agente libre en el verano de 2027. Si las cosas no cambian, está claro que Vinicius no ve futuro para sí mismo con la camiseta blanca de Madrid. 

Eso es una verdadera pena. Vinicius es un futbolista maravilloso que debería llegar a ser sinónimo de Madrid durante años. Sin embargo, los problemas tácticos causados por tenerlo a él y a Mbappé en el mismo equipo han sido claros durante más de un año, y esto bien podría ser la separación necesaria tanto para él como para el club.

¡Únete al canal oficial de GOAL en Español en WhatsApp!
Únete ahora
  • Xabi Alonco ViniciusGetty Images

    Infravalorado

    Lo primero que se debe establecer es que Vinicius tiene todo el derecho de sentirse infravalorado por el Madrid. Le ofrecieron un contrato hace dos años, según The Athletic, y lo rechazó, sintiendo que valía más que el acuerdo que estaba sobre la mesa. También tenía todo el derecho de hacerlo. Con Karim Benzema fuera y Jude Bellingham recién llegado, Vinicius era el futuro del club, la única estrella y un ganador del Balón de Oro en ciernes. 

    Madrid supuestamente ofreció a Vinicius alrededor de 20 millones de euros por temporada en ese momento, pero él argumentó que valía más cerca de 30 millones. Esa es una suma astronómica, pero también así es como funcionan las negociaciones. Aquí estaba un jugador defendiendo lo que creía que era su valor de mercado; no hay absolutamente nada malo en eso.

    Vinicius y su equipo volvieron a la mesa de negociaciones al inicio de esta temporada, pero no pudieron llegar a un acuerdo. Las finanzas siguieron siendo un problema, pero la relación tensa con Alonso socavó esas conversaciones.

    Vinicius no quiere jugar en un equipo donde no se le considere el hombre estrella. Sin duda, será vilipendiado por esto en algunas esquinas por tener una opinión tan elevada de sí mismo, especialmente dado los repetidos ataques a su carácter que a menudo son injustos y, en demasiados casos, con motivaciones raciales.

    • Anuncios
  • Vinicius MbappeGetty Images

    El problema de Mbappé

    La negativa de Vinicius a firmar un nuevo contrato no es exactamente una gran sorpresa, tenga o no una relación tensa con el entrenador. Desde el primer día, parecía una decisión insensata traer a Mbappe cuando Vinicius ya estaba establecido en el equipo de Madrid. Ellos eran, y siguen siendo, los dos mejores extremos izquierdos en el fútbol mundial, jugando efectivamente versiones ligeramente diferentes de la misma posición. Vinicius comienza un poco más abierto, dribla más y corta hacia adentro, mientras que a Mbappe le gusta avanzar por el canal izquierdo, aunque ciertamente también puede enfrentar a su marca. Muy a menudo, durante la temporada de debut de Mbappe en Madrid, ambos ocupaban los mismos espacios.

    Al final de todo, Ancelotti casi se rindió y los jugó como un frente de dos, confiando en que el dúo de clase mundial lo resolvería. Sin embargo, ninguno de los jugadores parecía particularmente dispuesto a pasarse el balón entre sí, ni trabajaban lo suficiente sin balón para hacer de Madrid una unidad defensiva sólida. Mbappe sí rompió el récord de más goles en una temporada debut en Madrid (43), pero su llegada ciertamente hizo que los campeones defensores de España y Europa empeoraran.

    Mbappe ha mantenido esa forma en la nueva campaña tras asumir un rol central permanente bajo Alonso, pero el rendimiento de Vinicius ha seguido cayendo en picada. Desde el comienzo del año, ha marcado solo 11 goles en 40 apariciones en La Liga y la Liga de Campeones, mientras que su contribución más notable de la campaña actual fue cuando reaccionó furiosamente al ser sustituido en El Clásico el 26 de octubre. Vinicius luego se disculpó, pero, como muchos notaron, Alonso no fue mencionado en su declaración.

    "Hay que sacar lo mejor de los jugadores y hacer que se sientan lo mejor posible", dijo Alonso antes del choque de la Liga de Campeones del Madrid contra el Olympiacos el miércoles mientras se negaba a entrar en detalles específicos relacionados con Vinicius. "Tiene diferentes facetas, pero hay que saber cómo navegarlas bien. Eso pasa en el Real Madrid y en cualquier equipo."

  • Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ¿Son los saudíes sus únicos pretendientes?

    A pesar de todo su talento, las opciones abiertas para Vinicius en términos de un próximo club parecen ser limitadas. Se ha hablado del interés de la Liga Pro de Arabia Saudita durante más de un año, y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) supuestamente entabló conversaciones preliminares con el Madrid en el verano de 2024. Sin embargo, Vinicius no estaba interesado.

    Eso pudo haber sido cierto en ese entonces, pero las cosas han cambiado ahora, aunque solo sea porque Vinicius tiene tan pocas otras opciones. Su cláusula de rescisión es de €1 mil millones (£888m/$1.16bn), una marca que ni siquiera los clubes más ricos del mundo pueden permitirse. Una oferta de Al-Ittihad en el ámbito de €350m fue considerada en julio, pero nunca se concretó nada. 

    Vinicius está ahora, sin embargo, entrando en los últimos 18 meses de su contrato, por lo que, aunque el Madrid aún podría exigir algo bastante astronómico por su No.7, su valor disminuye con cada semana que pasa. Tal vez si permaneciera descontento hasta el verano, clubes como el Manchester City, Chelsea o PSG podrían involucrarse en una guerra de ofertas, pero hasta ahora no se ha informado que ninguno de los élites de Europa esté interesado.

  • xabi alonso mbappeGetty Images

    Beneficios tácticos

    El beneficiario más obvio e inmediato de la salida de Vinicius sería Mbappe. El capitán de Francia ha adoptado con gusto su papel central y ha prosperado al hacerlo, con Mbappe actualmente en camino de marcar más de 50 goles en todas las competiciones esta temporada.

    Aún así, incluso entonces está siendo mal utilizado. Mbappe, por más que lo intente el Madrid, simplemente no es un delantero. Recibió muchas críticas por su súplica no tan sutil al entrenador de Francia, Didier Deschamps, para que le permitiera jugar junto a un delantero a nivel internacional, pero Mbappe tenía razón: él se desempeña mejor ya sea en un frente de dos o en el extremo, corriendo al lado de un gran número 9. Y resulta que Alonso tiende a preferir tal sistema. Sus equipos de Bayer Leverkusen utilizaron grandes delanteros centrales - Victor Boniface fue el destacado - con mediapuntas creativos jugando a su alrededor.

    La salida de Vinicius también ofrecería nuevas oportunidades para Rodrygo. El brasileño ha caído en el orden jerárquico del Madrid a pesar de su inmenso talento, pero probablemente habría más minutos para él, quizás incluso en su posición preferida en el lado izquierdo si su compatriota se fuera.

    Además, Jude Bellingham podría jugar como un verdadero número 10, Arda Güler podría avanzar más en el campo en ocasiones y habría más espacio para Nico Paz, quien se espera que regrese al Madrid desde Como el próximo verano, para jugar y entrar en la contienda. Alonso, sobre todo, anhela flexibilidad táctica y poder cambiar entre múltiples formaciones dentro de un mismo partido. Tener una superestrella menos de la que preocuparse podría hacer que sus sueños se hagan realidad. 

  • Erling Haaland Manchester CityGetty Images

    Dinero para reinvertir

    Vender a Vinicius también le daría a Florentino Pérez una gran cantidad de dinero para gastar potencialmente en la plantilla del Madrid, y podría elegir gastarlo todo en el único Galáctico que todavía anhela.

    Los informes sobre el interés del Madrid en Erling Haaland se han callado desde que firmó su contrato de 10 años con el Manchester City el invierno pasado, pero la salida de Vinicius podría cambiar eso muy rápidamente. Fichar al No.9 noruego probablemente se convertiría en la transferencia de más alto perfil en la historia del fútbol, especialmente dado que lo emparejaría con Mbappé y uniría a los dos mayores goleadores del planeta.

    Si el Madrid puede lograrlo, tendría sentido. A Alonso le gustan los grandes No.9s que pueden ganar el balón, mantenerlo y anotar, ¿y ha habido alguien mejor en eso en los últimos 10 años que Haaland? No solo eso, es una auténtica máquina de goles que prosperaría junto a Mbappé. 

    Claro, otros tendrían que hacer algunos sacrificios serios en cuanto a su trabajo defensivo, así como una gran cantidad de confianza en el entrenador, pero cuando Pérez se propone un gran fichaje, casi siempre lo logra. Y ese dinero de Vinicius muy rápidamente comenzaría a quemarle el bolsillo si no encuentra otro uso para él rápidamente.

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Alonso necesita la victoria

    Quizás el mayor beneficiado de esta saga sería Alonso si Vinicius en realidad se le permite salir. Ha habido rumores de que los Galácticos de Madrid todavía no están completamente convencidos de la visión táctica del entrenador, y algunos aficionados también han comenzado a cuestionar sus métodos después de una racha de tres juegos sin ganar a ambos lados del parón internacional.

    Eso parecería notablemente injusto, dado que el Madrid sigue siendo líder de La Liga y está en una posición fuerte para evitar los play-offs de la Liga de Campeones. Siempre iba a haber algunos problemas iniciales, pero Alonso está en su mayoría ganando mientras lidia con esos problemas. 

    La disputa de Alonso con Vinicius le brinda la oportunidad de dejar una verdadera marca. Si el club permite que uno de sus jugadores estrella se vaya porque no se lleva bien con el entrenador, entonces eso sería una verdadera muestra de fe en Alonso y sus planes para el futuro. Si se esfuerzan al máximo para mantener a Vinicius, entonces eso tal vez no augure bien para el futuro del entrenador español.

    "Sé cómo son los vestuarios, por lo que tienes que pasar y cómo tienes que lidiar con el ruido del exterior. Estas son situaciones que no pueden hacer que perdamos el enfoque," dijo Alonso el martes. Y las cosas podrían volverse aún más incómodas mientras esta saga de Vinicius continúa, pero si termina con la salida del brasileño del Bernabéu, entonces eso podría no ser lo peor para todo el proyecto del Madrid.

Liga de Campeones
Olympiacos crest
Olympiacos
OLY
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA