Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

El Real Madrid conoce la suspensión de Franco Mastantuono por la tarjeta roja contra el Getafe, y la pareja defensiva también recibe sanciones por tarjetas amarillas

El Real Madrid ha recibido un triple golpe tras su derrota por 1-0 en casa ante el Getafe el lunes. La Comisión Disciplinaria ha impuesto sanciones oficiales a varios miembros clave del equipo de Álvaro Arbeloa. El caso más destacado es el del joven argentino Franco Mastantuono, que vio la tarjeta roja durante el partido. A pesar de los esfuerzos del Real Madrid por revocar la decisión, el organismo rector de la liga se ha mantenido firme, lo que deja al gigante español con pocos efectivos para sus próximos partidos.

  • Mastantuono recibe una sanción de dos partidos tras fracasar su apelación

    El Comité Disciplinario ha sancionado a Mastantuono con dos partidos de suspensión por «actitudes de desprecio o falta de respeto hacia los árbitros» después de que le mostraran una tarjeta roja directa por discutir con el árbitro del partido. El Real Madrid había apelado la tarjeta roja directa, con la esperanza de que el joven pudiera jugar en el partido contra el Celta de Vigo este fin de semana, pero el comité rechazó las alegaciones del club y mantuvo la suspensión original. Esta decisión significa que Arbeloa tendrá que afrontar un periodo complicado sin uno de sus jugadores más creativos en ataque.

  • Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El Real Madrid recurre sin éxito por varios jugadores

    Además del caso Mastantuono, el club también intentó limpiar el nombre de Aurélien Tchouaméni después de que el centrocampista francés recibiera una tarjeta amarilla durante el mismo partido. El club argumentó que el jugador había jugado claramente el balón primero y que el contacto posterior con el rival del Getafe fue simplemente una consecuencia inevitable de la naturaleza física del juego. Sin embargo, el comité no se dejó convencer por las pruebas videográficas proporcionadas por el club de la capital y decidió mantener la sanción.

    La resolución del Comité Disciplinario estableció que la sanción se mantiene, aunque, afortunadamente para el exjugador del Mónaco, la tarjeta amarilla no conlleva una suspensión inmediata, ya que no activa un ciclo de sanciones. Aun así, el rechazo de la apelación se suma a una semana frustrante para la directiva del Real Madrid, que considera que sus jugadores fueron objeto de un trato injusto durante el derbi local. Ahora, la atención se centra en cómo se adaptará la plantilla a las ausencias forzadas en la línea defensiva.

  • La pareja defensiva descartada para el partido contra el Celta de Vigo

    El efecto dominó del partido contra el Getafe sigue haciéndose sentir en la defensa, donde Arbeloa se enfrenta a un auténtico quebradero de cabeza a la hora de elegir la alineación. Tanto Dean Huijsen como Álvaro Carreras recibieron tarjetas amarillas en el último partido y, a diferencia de Tchouameni, sus amonestaciones tienen consecuencias inmediatas. Ambos jugadores han alcanzado el límite de acumulación de tarjetas amarillas, lo que significa que quedan automáticamente descartados para el partido del viernes por la noche.

    El comité confirmó la noticia esperada, ya que se impuso una suspensión de un partido a cada jugador. Esto deja al cuerpo técnico del Real Madrid luchando por reorganizar una zaga que ha sido un pilar de su temporada hasta ahora. Con dos titulares habituales ausentes en la defensa y Mastantuono indisponible más arriba en el campo.

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Aumenta la preocupación por la selección del equipo de Arbeloa

    El momento en que se producen estas suspensiones dista mucho de ser ideal, ya que el Real Madrid se prepara para visitar un estadio en el que suele encontrar una dura resistencia. La ausencia de Carreras y Huijsen, en particular, abre la puerta a que los jugadores menos habituales demuestren su valía en un entorno de alto riesgo como es la Liga. Arbeloa ya no cuenta con Raúl Asencio y Eder Militao, lo que significa que tiene un quebradero de cabeza defensivo del que preocuparse tras las últimas decisiones.

    Arbeloa también tendrá que encontrar el equilibrio táctico adecuado para compensar la pérdida del talento de Mastantuono. A medida que la lucha por el título se va calentando, estos cambios forzados podrían resultar decisivos para determinar si los gigantes españoles pueden mantener su impulso y recortar la diferencia de cuatro puntos con el Barcelona.

