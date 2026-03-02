Getty
El Real Madrid confirma el diagnóstico de Kylian Mbappé en medio de los temores de que la estrella lesionada se pierda el partido contra el Manchester City
El Real Madrid confirma el esguince de rodilla de Mbappé.
El club emitió un comunicado médico oficial el domingo por la tarde para aclarar la situación tras exhaustivas evaluaciones. El informe decía: «Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. A la espera de evolución». La noticia confirma que, aunque la lesión es importante, el club ha optado por no realizar una intervención quirúrgica y seguir un proceso de recuperación controlado.
Arbeloa se mantiene cauto sobre la fecha de su regreso
En declaraciones a los medios de comunicación antes del partido de La Liga del fin de semana contra el Getafe, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, abordó la creciente preocupación por el estado de Mbappé. Cuando se le preguntó si el delantero estaría listo para liderar la delantera contra el equipo de Pep Guardiola, Arbeloa se mostró evasivo, pero claro sobre el enfoque actual del equipo médico. «¿Mbappé y la Champions League? Vamos a ir día a día», explicó Arbeloa durante la rueda de prensa. «Es cuestión de ver cómo se encuentra. Por ahora, es mejor no dar plazos, queremos ver cómo se encuentra y decidiremos en función de eso».
El técnico blanco insistió en que el club no correrá riesgos innecesarios con su preciado activo, independientemente de la magnitud del rival. Además, aclaró la postura del club sobre la lesión: «Tenemos muy claro lo que le está pasando. Queremos que se recupere de estas molestias para que vuelva con confianza». Arbeloa también abordó el motivo por el que Mbappé no estuvo presente en el Bernabéu para apoyar a sus compañeros durante el reciente partido contra el Benfica. El entrenador se apresuró a descartar cualquier sugerencia de fricción, señalando simplemente: «No estuvo allí porque tenía permiso de su entrenador».
Gestión de la carga de trabajo en Valdebebas
El objetivo principal del cuerpo técnico es garantizar que Mbappé vuelva al 100 % de su capacidad, en lugar de apresurar su regreso y arriesgarse a sufrir un posible revés a largo plazo. Existe un claro deseo dentro del club de evitar cualquier fragilidad que pueda obstaculizar su rendimiento durante la recta final de la temporada. Con el mundo del fútbol pendiente, el club se ha mostrado cauteloso a la hora de fijar una fecha definitiva para el regreso de su fichaje estrella del verano, y ha preferido centrarse en su progresión diaria entre bastidores en Valdebebas.
Aunque la atención sigue centrada en Mbappé, el sorteo de la Liga de Campeones ya ha proyectado una larga sombra sobre la capital española. El Real Madrid se ha emparejado una vez más con el Manchester City, lo que supone un choque de titanes que se ha convertido en un clásico moderno de la competición europea. Arbeloa expresó su entusiasmo por el emparejamiento, reconociendo que estos son los partidos que definen el legado del club. «Será un duelo emocionante. Es un emparejamiento que gusta mucho a los madridistas y al Bernabéu. Cuando llegue el momento, nos prepararemos al máximo», comentó.
Impulso para los blancos con el regreso de Rodrygo
Aunque la ausencia de Mbappé es un duro golpe, el Real Madrid se ha visto reforzado por el regreso de Rodrygo, que ya se encuentra en plena forma. Se espera que el delantero brasileño desempeñe un papel fundamental en las próximas semanas, llenando el vacío dejado por su compañero en la delantera. «Debe ser muy importante», dijo Arbeloa sobre Rodrygo. «Ya lo era antes de la lesión. Puede ser decisivo y fundamental, lleva muchos años demostrando su calidad y lo que puede aportar en las tres posiciones de ataque. Es muy completo y difícil de defender. Nos va a dar muchas posibilidades. Estaba deseando que volviera».
A pesar de la distracción que supone la Liga de Campeones, el Real Madrid debe primero afrontar sus responsabilidades nacionales, empezando por un Getafe muy combativo. Arbeloa mostró un gran respeto por su homólogo José Bordalás, destacando la disciplina defensiva que hace del Getafe un rival tan difícil de batir. «Hace que los equipos jueguen muy a su estilo», elogió Arbeloa. «A pesar de no tener mucho el balón, sus equipos defienden muy bien. Está muy bien trabajado y eso es lo mejor que se puede decir de un entrenador. Estamos bien. Tenemos muchas ganas, sabiendo la dificultad de un equipo entrenado por un gran entrenador que sabe sacar lo mejor de su equipo. Estamos muy concentrados y con muchas ganas».
