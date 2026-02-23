El Real Madrid acusado de «matar» a una estrella de 45 millones de euros mientras sus sueños mundialistas siguen desvaneciéndose

Las alarmas están sonando con fuerza en la selección argentina. Según los informes, los responsables de la Albiceleste han estado siguiendo de cerca a su estrella en ascenso, y su repentina falta de minutos de juego está causando importantes quebraderos de cabeza al cuerpo técnico. Con la Finalissima contra España prevista para marzo y la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica en el horizonte, la federación está cada vez más preocupada por que la falta de ritmo competitivo haga que Mastantuono pierda su puesto en la selección durante un año crítico.

Las estadísticas presentan una cruda realidad para el antiguo prodigio del River Plate. Su última aparición fue un partido de nueve minutos en la victoria por 2-0 contra el Valencia el 8 de febrero, un enorme descenso para un jugador que se suponía que iba a ser la próxima piedra angular del centro del campo del Madrid. Esta falta de participación dista mucho de su inicial introducción a la vida en España, donde parecía estar adaptándose bien bajo la guía de Xabi Alonso antes de que las lesiones le pasaran factura.