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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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El racismo afecta a la estrella marroquí ante el Barcelona

Barcelona vs Espanyol
Barcelona
Espanyol
Primera División
O. El Hilali
España
Marruecos

Las infracciones españolas son una constante

El derbi entre Barcelona y Espanyol acabó 4-1. El partido, correspondiente a la 31.ª jornada de La Liga, se jugó el sábado en el Camp Nou y estuvo marcado por cánticos racistas desde las gradas.

La dirección del estadio intervino dos veces por altavoz para pedir que cesaran los cánticos y advertir de posibles sanciones legales.

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  • Actos de racismo contra Omar Al-Hilali

    Según el portal marroquí Hesport, que cita varios medios como la emisora Cadena Cope, las advertencias llegaron tras repetirse los cánticos en las gradas.

    Los cánticos apuntaban al defensa del Espanyol, el internacional marroquí Omar El Hilali, quien recibió gran parte de los insultos y mostró malestar.

    La tensión aumentó tras un roce entre El Hilali y Gavi, por lo que el árbitro amonestó a ambos antes de que, en el minuto 57, volvieran los cánticos.

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    Además, parte de la afición coreó «a Segunda División», alusión a la difícil temporada del Espanyol que elevó aún más la tensión.

    El Barcelona aumentó a 9 puntos su ventaja sobre el Real Madrid y está cerca de asegurar el título, mientras el Espanyol se queda décimo con 38 puntos.

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  • No es la primera vez... El jugador del Al-Hilal y el del Elche

    España ha recibido críticas por recientes incidentes racistas contra extranjeros. Se escucharon cánticos contra los musulmanes durante el amistoso entre Egipto y España en Cornellà-El Prat. También hubo abucheos antes del Atlético-Barcelona de ida de cuartos de la Champions el miércoles.

    Además, El Hilali denunció un insulto racista de Rafa Mir, del Elche, durante la jornada 26 de La Liga: «Has venido en un barquito».

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