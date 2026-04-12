El racismo afecta a la estrella marroquí ante el Barcelona

El derbi entre Barcelona y Espanyol acabó 4-1. El partido, correspondiente a la 31.ª jornada de La Liga, se jugó el sábado en el Camp Nou y estuvo marcado por cánticos racistas desde las gradas.

La dirección del estadio intervino dos veces por altavoz para pedir que cesaran los cánticos y advertir de posibles sanciones legales.

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