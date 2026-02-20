El PSG se enfrenta a una nueva visita de los agentes judiciales de Kylian Mbappé por una factura impagada de 2 millones de euros

La sonada disputa legal entre el PSG y su antiguo talismán, Mbappé, se ha intensificado tras el incumplimiento por parte del club de una sentencia judicial de diciembre de 2025. Aunque el gigante francés ha dado pasos importantes para saldar la deuda, un déficit de dos millones de euros ha llevado al equipo legal del jugador a amenazar con una segunda visita de los agentes judiciales a las oficinas administrativas del club, según L'Equipe.

La disputa se deriva de una sentencia del tribunal laboral de París que ordenó al PSG pagar un total de 60 millones de euros al delantero madrileño. Esta cifra cubre los salarios impagados, las primas por fichaje y los intereses acumulados de los últimos meses de su estancia en la capital francesa. Aunque el PSG pagó inicialmente la suma principal de 55 millones de euros, solo recientemente ha añadido otros 4 millones tras la intervención física de los agentes judiciales, lo que deja pendiente el saldo final.

A pesar de la presión, el club sostiene que ha cumplido íntegramente con sus obligaciones financieras, alegando cuestiones técnicas relacionadas con los impuestos y la seguridad social. Un portavoz del PSG declaró que «el club ha pagado todas las cantidades adeudadas a Mbappé», y explicó que la discrepancia actual se debe simplemente a «el importe de las cotizaciones a la seguridad social de los empleados».