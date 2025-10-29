El PSG está decidido a atraer a un valioso talento de la cantera del Barcelona con un traspaso libre mientras el contrato se acerca a su fin

El interés del club parisino no es sorpresa. Luis Enrique, quien conoce a fondo el sistema de la academia del Barcelona, ha monitoreado personalmente el crecimiento de Hernández y lo ve como una adición perfecta al modelo de reclutamiento renovado del PSG, enfocado en jugadores europeos jóvenes con alto potencial en lugar de superestrellas costosas.

En los últimos años, los campeones europeos se han alejado deliberadamente de su estrategia de grandes gastos. Bajo la dirección de Enrique, el club ha priorizado el desarrollo a largo plazo, fichando a Ilya Zabarnyi y Lucas Chevalier este verano, mientras que también han dado minutos en el primer equipo a los productos de la academia Ibrahim Mbaye y Senny Mayulu en medio de crisis de lesiones. Esta filosofía ha creado un camino claro para que los jugadores emergentes como Hernández prosperen en París.

Hernández ha impresionado esta temporada con el Barca Atletic bajo la dirección de Juliano Belletti, iniciando siete partidos y contribuyendo con un gol y una asistencia. Un mediocampista versátil capaz de operar de manera central o en el exterior, se ha convertido en un pilar para el equipo Sub-19 de España, habiendo representado a su país en todos los niveles juveniles desde los Sub-15. Su combinación de creatividad e inteligencia táctica lo convierte en un destacado entre los mediocampistas emergentes de Europa.