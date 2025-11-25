La excelente forma del internacional francés Upamecano esta temporada solo ha añadido urgencia a la carrera contrarreloj del Bayern para asegurar el futuro a largo plazo del defensor. El central francés ha sido uno de los jugadores más influyentes del entrenador Kompany, mostrando recientemente su impacto en la victoria del Bayern por 6-2 sobre el Freiburg, donde también anotó. Pero a pesar del deseo del Bayern de atarlo hasta 2030 o 2031, como informó Sky Sport, la firma sigue faltando.

Este retraso ha abierto la puerta a los pesos pesados de Europa. Madrid, durante mucho tiempo en el mercado para un sucesor defensivo a largo plazo, sigue estando muy interesado. El PSG, por su parte, ha emergido ahora como un contendiente serio, con Sky Sport informando que el equipo francés se ha unido a Madrid en la competencia por un posible traspaso gratuito el próximo verano, un escenario que el Bayern quiere evitar desesperadamente.

La posición del Bayern es clara, Upa es visto como central en la reconstrucción defensiva del club bajo el liderazgo de Kompany, y la jerarquía está presionando para finalizar los términos lo antes posible. Sin embargo, con su contrato vigente hasta 2026 y las limitaciones financieras reduciendo la flexibilidad del Bayern, la situación sigue siendo delicada e intensamente competitiva.