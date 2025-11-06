El PSG confirma el doble golpe de lesión de Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé tras la derrota ante el Bayern Múnich, con ambas estrellas enfrentando largas ausencias
PSG emite actualización médica tras la derrota ante el Bayern
El PSG ha confirmado que Hakimi y Dembélé estarán fuera de juego por varias semanas tras las lesiones sufridas durante la derrota en la Liga de Campeones ante el Bayern en el Parc des Princes. El partido, que terminó 2-1 a favor del Bayern, resultó costoso más allá del marcador, ya que el PSG perdió a dos titulares clave antes del descanso.
Hakimi fue forzado a salir tras sufrir un esguince severo en su tobillo izquierdo en el tiempo de descuento de la primera mitad, con PSG anunciando al día siguiente: "Achraf Hakimi ha sufrido un esguince grave en su tobillo izquierdo, lo que lo dejará fuera por varias semanas”.
Minutos antes, Dembélé ya había abandonado el campo tras señalar incomodidad en su pantorrilla izquierda inmediatamente después de lo que creyó ser el gol de apertura. Él ha “sufrido una lesión en la pantorrilla izquierda y por lo tanto permanecerá en la mesa de tratamiento durante las próximas semanas”, según el equipo francés.
El club confirmó que llegarán actualizaciones detalladas “después del parón internacional”, dejando incierto el cronograma de regreso de ambos jugadores.
- AFP
El desafío de Luis Díaz despierta furia y preocupación
La lesión de Hakimi se originó por una entrada imprudente del extremo del Bayern Luis Díaz en los últimos momentos de la primera mitad. El colombiano inicialmente recibió una tarjeta amarilla, pero tras una revisión del VAR, el árbitro la cambió a roja directa debido a la severidad del contacto y el peligroso movimiento de torsión del tobillo de Hakimi.
El lateral derecho marroquí estaba visiblemente emocionado mientras era ayudado a salir del campo, más tarde confirmando su determinación de volver rápidamente: "Las caídas son parte del viaje, el regreso marca la diferencia. Gracias a todos por sus mensajes."
Hakimi salió del campo entre lágrimas y no podía apoyar su pierna, ahora enfrenta una carrera contrarreloj para estar en forma para la Copa Africana de Naciones, con Marruecos preparado para iniciar su torneo el 21 de diciembre. Se esperaba que el capitán del equipo nacional fuera una de las figuras principales de la campaña.
El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, expresó su preocupación por el lateral después del partido, diciendo: “Espero que Hakimi se recupere rápidamente. Sabemos lo que es tener un jugador lesionado en un partido de esta intensidad.” Mientras tanto, el internacional colombiano Díaz publicó poco después en Instagram: “Deseando a Hakimi un rápido regreso al campo.”
Otra decepción para el ganador del Balón de Oro, Dembélé
Para Dembélé, la lesión representa otro momento disruptivo en una temporada ya de altibajos. El delantero francés acababa de regresar de una ausencia de seis semanas debido a un problema en el tendón de la corva sufrido en septiembre, y esta última lesión en el gemelo amenaza con descarrilar su ritmo una vez más. La superestrella francesa se dirigió directamente al túnel después de ser sustituido, lo que sugiere una preocupación inmediata por parte del personal médico.
Este contratiempo llega en un momento difícil para el PSG, que también está sin Desire Doue y Nuno Mendes, lo que estira significativamente la profundidad de la plantilla durante una etapa crucial de su campaña europea.
El momento de ambas lesiones no es nada ideal para el PSG, ya que los campeones europeos están equilibrando la presión del título doméstico con las altas expectativas de la Liga de Campeones, pero los recientes rendimientos han mostrado signos de fatiga e inconsistencia. El equipo de Luis Enrique careció de agudeza contra el Bayern especialmente en defensa, y perder a dos titulares clave solo complica las cosas.
Hakimi ha sido instrumental en el juego de transición del PSG, mientras que Dembélé ha ido creciendo lentamente en el marco táctico de Enrique. Sin ellos, el equipo puede necesitar confiar en reemplazos con menos experiencia o fuera de posición.
- AFP
Desafíos por delante para el PSG
Los próximos partidos de la Ligue 1 y los encuentros restantes de grupos europeos pondrán a prueba la profundidad y adaptabilidad, ya que esperarán que ambos jugadores puedan responder bien al tratamiento después del parón internacional. El club sigue confiado en que Hakimi se recuperará a tiempo para participar en la AFCON, pero su estado dependerá de la estabilidad y la reducción de la hinchazón. Para Dembélé, la clave será evitar una nueva recaída muscular.
El PSG se enfrenta al Lyon a continuación en la Ligue 1 antes de regresar a la acción de la Liga de Campeones en un exigente calendario continental. Enrique necesitará reestructurar su alineación, redescubrir el ritmo y mantener físicamente al equipo gestionado para evitar más contratiempos.