¿El próximo trabajo de Diego Simeone? El entrenador del Atlético de Madrid admite que se imagina un futuro con gigantes de la Serie A mientras se acerca a los 15 años con los colchoneros
Simeone aviva conversaciones sobre el futuro antes del crucial enfrentamiento contra el Inter
La expectativa antes del enfrentamiento de la Liga de Campeones entre el Atlético y el Inter ya era intensa, pero Simeone lo convirtió en un asunto de titulares globales. Hablando en la víspera del partido en el Metropolitano, el entrenador argentino recordó su vínculo emocional con los Nerazzurri, donde pasó dos temporadas como jugador entre 1997 y 1999.
Sus comentarios llegan durante una turbulenta campaña europea para el Atlético, marcada por fuertes victorias contra el Eintracht Frankfurt y el Union Saint-Gilloise, pero también derrotas perjudiciales ante el Liverpool y el Arsenal. Con la clasificación todavía incierta, el margen de error del club es mínimo, haciendo de la visita de los Nerazzurri un momento definitorio en su temporada.
Y, sin embargo, en lugar de enfriar el ambiente, Simeone optó por calentarlo, insinuando lo que podría ser su próximo capítulo. Eso preparó el escenario para su confesión más llamativa de la noche.
- Getty Images Sport
Simeone admite que se imagina entrenando al Inter
Antes de abordar cuestiones tácticas, a Simeone se le preguntó directamente sobre los rumores que lo vinculan con el Inter. El hombre de 55 años no se escondió detrás de la diplomacia y dio una de las respuestas más claras de su carrera como entrenador.
Introduciendo sus comentarios con una calma segura, Simeone reconoció tanto su pasado en el club como su ambición a largo plazo. “No depende solo de mí, pero en mi carrera como entrenador me puedo imaginar dirigiendo al Inter algún día. Creo que esto ocurrirá algún día”, dijo.
La declaración resonó como un sentimiento que ha llevado en privado durante años, pero que rara vez ha expresado en voz alta. En Madrid, cayó como una bomba; en Milán, se escuchó como una promesa.
Elogios para el Inter e implicaciones más profundas para el Atlético
El argentino no se detuvo en expresar afecto, sino que continuó elogiando a la actual plantilla y proyecto del Inter. Destacó lo mucho que ha evolucionado el equipo de San Siro, enfatizando su consistencia, estructura y claridad en el ataque. “Juegan muy bien, tienen personalidad y una idea clara de cómo atacar. La plantilla es increíble. Contra el Milán fueron proactivos. No terminaron, pero podrían haber ganado. Lo merecían. Tenemos que llevar el juego a un lugar donde sepamos que podemos vencerlos.”
Luego subrayó su reciente pedigrí en Europa, colocándolos en la cima de los contendientes del continente, añadiendo: “En la Liga de Campeones, los números hablan por sí mismos. Han jugado dos finales. Son uno de los favoritos para ganar y demuestran su fuerza, como lo han hecho hasta ahora.”
- AFP
Largo contrato en el Atlético, pero un futuro con el Inter sigue abierto
En teoría, no hay un drama inmediato. Simeone está ligado al Atlético hasta 2027, e Inter está prosperando bajo su actual entrenador. No se espera un cambio a corto plazo. Pero el sentimiento importa y Simeone ha delineado públicamente cuál podría ser su próximo paso después de cerrar su largo capítulo con los Rojiblancos.
El equipo español ha gastado mucho en fichajes en los últimos años y los superiores de Simeone creen que es hora de ganar trofeos, ya que no lo han hecho desde 2021, con el presidente del club diciendo en el verano que apuntan a ganar la Liga de Campeones. No lograr vencer al Real Madrid y al Barcelona para obtener otro título doméstico, al menos, podría aumentar la presión sobre el argentino a medida que avance la temporada.
Por el momento, sin embargo, sigue siendo el líder indiscutible de la era más exitosa del Atlético. Ha entrenado al club durante casi 15 años consecutivos, logrando títulos de liga, finales de la Liga de Campeones, y una identidad moderna construida sobre la intensidad emocional y la estructura. Sin embargo, después de esta conferencia de prensa, una cosa se siente más clara que nunca: cada vez que el banquillo del Inter se desocupe, Simeone ya se ve allí.