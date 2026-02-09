Getty Images
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, «decepcionado», describe el calendario de finalización del Camp Nou, ya que los retrasos obstaculizan el proyecto del estadio.
Laporta enfurecido por los retrasos en los permisos que impiden la apertura de la tribuna norte
Laporta ha expresado públicamente su descontento por los obstáculos burocráticos que ralentizan el regreso del club a un Camp Nou plenamente operativo. Con el proyecto de renovación entrando en una fase crítica, la jerarquía del club había fijado el inicio de 2026 como momento crucial para la reapertura de secciones clave del estadio. Sin embargo, la burocracia administrativa ha frenado el progreso, concretamente en lo que respecta a la tribuna norte y la tribuna de 1957, lo que ha dejado a la dirección del club visiblemente frustrada.
En declaraciones a los medios del club, Laporta no se anduvo con rodeos al referirse al incumplimiento de los plazos. «Es algo que realmente me molesta», admitió. «Es obvio que esta parte del estadio también está terminada, la tribuna norte. Nos dicen que hay que mejorar el acceso y estamos trabajando en ello».
El quid de la cuestión radica en el retraso de los permisos de seguridad esenciales. El club había previsto dar la bienvenida a los aficionados a estas zonas específicas inmediatamente después del parón invernal, pero esos planes se han visto frustrados. «El problema es que se suponía que estaría listo para la primera semana de enero; ahora estamos en febrero y todavía no hemos recibido los permisos para la tribuna norte y la tribuna de los aficionados, la tribuna 1957», explicó Laporta. «Estoy decepcionado porque deberíamos tenerlos, pero hemos aprendido que las cosas van lentas».
La instalación del techo obliga a ajustar la fecha de finalización de 2027.
Aunque la preocupación inmediata se centra en el acceso a las gradas, también se ha actualizado el calendario general del proyecto Espai Barça. La hoja de ruta inicial ha sufrido los inevitables ajustes que conlleva un proyecto de construcción de esta envergadura. Laporta aclaró que, aunque la mayor parte de la reconstrucción interna del estadio está llegando a su fin, la joya de la corona del proyecto, el techo de 360 grados, no estará listo hasta 2027.
«El estadio debería estar terminado en 2027», afirmó Laporta, ofreciendo una previsión realista para la entrega final. «Todo debería estar terminado a finales de 2026, y luego se añadirá el techo en 2027».
Este enfoque por fases significa que los aficionados y los jugadores probablemente disfrutarán del estadio en un estado «casi terminado» durante la mayor parte de la temporada 2026-27, y que los elementos arquitectónicos finales se añadirán posteriormente.
El Barça descarta volver a Montjuic a pesar de los temores por el choque de fechas
La instalación del techo supone un importante quebradero de cabeza logístico. Laporta reveló que levantar y fijar la estructura requerirá que el estadio permanezca inactivo durante un periodo considerable. «Requiere cuatro meses de inactividad en el estadio, y creo que se puede terminar a finales de 2027», señaló. «Pero no se trata solo del estadio: es el campus, los alrededores, las modificaciones que hay que hacer... tenemos que empezar ahora».
Normalmente, un cierre de cuatro meses requeriría un traslado temporal, lo que ha despertado el temor entre la afición de volver al Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. El estadio temporal, aunque funcional, ha sido criticado por su ambiente frío y su difícil acceso, lo que ha provocado una menor asistencia. Sin embargo, Laporta se apresuró a desmentir las sugerencias de volver a la colina olímpica.
«No tenemos previsto volver a Montjuïc porque se puede coordinar con los calendarios de La Liga y la Champions League, si nos clasificamos», aseguró. «Creo que se puede coordinar bien».
Los ingresos del estadio son cruciales para el plan de recuperación económica del club.
La frágil situación económica de Barcelona respalda la urgencia de completar el proyecto. El regreso a un estadio con capacidad para 105 000 espectadores es una necesidad financiera imperiosa. Las restricciones en Montjuic y la capacidad parcial del Camp Nou han limitado los ingresos del club, y Laporta considera que el estadio terminado será el motor de la solvencia futura del club.
«El rendimiento económico del Spotify Camp Nou será enorme», subrayó Laporta. «Es nuestra vía más importante para el crecimiento de los ingresos». El presidente destacó que el estadio renovado está diseñado para ser un centro comercial los 365 días del año, en lugar de solo un recinto para partidos de fútbol quincenales.
«Habrá mejoras en la venta de entradas, la hostelería y los espacios comerciales que generarán ingresos; activaciones de patrocinios; más eventos globales; y experiencias más personalizadas, lo que nos permitirá generar muchos más ingresos», añadió. «Queremos poder ponerlo en marcha lo antes posible. Nos permitirá pagar nuestra deuda, invertir en el proyecto deportivo para ser competitivos y consolidar nuestra recuperación económica».
