El presidente del Atlético envía un mensaje contundente al Barcelona en medio de los rumores sobre el traspaso de Julián Álvarez.
Cerezo descarta el traspaso al Barcelona
En las últimas semanas han aumentado los rumores de que el Barcelona ha identificado a Álvarez como su candidato ideal para liderar la delantera una vez que Lewandowski se marche. Con el futuro del veterano polaco incierto más allá de la actual campaña y su 38º cumpleaños acercándose, los informes en Cataluña sugerían que el Barça estaba tramando una audaz incursión en su rival de La Liga. Sin embargo, el presidente del Atlético, Cerezo, se ha apresurado a desmentir esos rumores.
En declaraciones a los medios de comunicación en un acto celebrado en Madrid, el máximo responsable del Atlético se mostró inequívoco cuando se le preguntó por los rumores que vinculan a su número 19 con un traspaso al Camp Nou. «Julian es un jugador bajo contrato con el Atlético de Madrid y está contento», declaró a la cadena egipcia Win Win. «Nadie del Barça se ha puesto en contacto oficialmente con nosotros para ficharlo, y eso es todo».
Si bien su futuro ha sido objeto de debate, el rendimiento de Álvarez en el campo también ha sido objeto de escrutinio. El exjugador del Manchester City ha atravesado un invierno difícil, sin marcar ningún gol en La Liga desde noviembre y actualmente lleva una racha de 10 partidos sin marcar en todas las competiciones.
Sus dificultades han dado lugar a críticas en la prensa, para gran frustración del entrenador Simeone. Cuando se le preguntó si los aficionados debían seguir creyendo en la capacidad del jugador para liderar el ataque, Simeone respondió el mes pasado: «¿En serio? ¿Me lo preguntas en serio? La verdad es que Julián Álvarez habla por sí mismo, por el nombre que tiene, la autoridad que ejerce y la carrera que ha construido, ¿no?».
La admiración de Simeone es evidente, pero también lo es la del defensa del Barcelona Ronald Araujo, que lo elogió públicamente esta semana diciendo: «Es un gran jugador; para mí, es uno de los mejores delanteros del mundo. Se puede ver la calidad que tiene».
La búsqueda del nuevo número 9 del Barcelona
El interés del Barcelona por Álvarez surge por necesidad. Con Lewandowski acercándose al final de su ilustre etapa en el club, los blaugranas están buscando activamente en el mercado un sustituto de talla mundial que pueda liderar la delantera durante los próximos años. Álvarez, con su estilo de presión alta, su habilidad técnica y su probada calidad al más alto nivel, es considerado por el director deportivo Deco como el perfil ideal para el sistema del Barça.
Sin embargo, la realidad financiera hace que el acuerdo sea casi imposible. Las limitaciones económicas del Barcelona siguen siendo un obstáculo importante, y es probable que tengan que realizar ventas sustanciales para financiar el fichaje de un jugador de la valía de Álvarez.
La situación contractual crea una barrera infranqueable.
Quizás el mayor obstáculo para cualquier posible pretendiente sea la situación contractual de Álvarez. El delantero está vinculado a Los Colchoneros hasta junio de 2030, tras haber firmado un contrato de seis años a su llegada. El acuerdo incluye una cláusula de rescisión que, según se informa, ronda los 500 millones de euros, lo que protege eficazmente al Atlético de ofertas hostiles.
Incluso si el Atlético estuviera dispuesto a negociar, lo que Cerezo indica que no es el caso, los informes sugieren que exigirían una tarifa inicial muy superior a los 100 millones de euros. Para un Barcelona que sigue navegando por las estrictas regulaciones salariales de La Liga, tal tarifa es probablemente prohibitiva. Por ahora, Álvarez sigue siendo el rostro del futuro del Atlético, y Cerezo está decidido a que siga siendo así.
