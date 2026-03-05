El presidente del Atlético de Madrid revela su postura sobre el traspaso de Julián Álvarez ante el interés del Arsenal y el Barcelona

En declaraciones a la prensa española, Cerezo dejó claro que Álvarez es considerado un activo intocable. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un traspaso, el presidente del club respondió con firmeza para proteger la inversión del club. «Es jugador del Atlético de Madrid y tiene contrato con nosotros. Vale mucho porque está con nosotros, y no está en venta», declaró el presidente ante los medios de comunicación allí reunidos.

El jugador de 26 años ha disfrutado de otra gran temporada en Madrid, con 14 goles y seis asistencias en todas las competiciones, lo que ha ayudado al Atlético a alcanzar la final de la Copa del Rey y los octavos de final de la Liga de Campeones. A pesar del atractivo financiero de una posible guerra de ofertas entre el Barça y el Arsenal, la postura de Cerezo sugiere que el delantero no se va a marchar, ya que el club quiere aprovechar los progresos de esta temporada.