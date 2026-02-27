El presidente de La Liga confirma su deseo de resucitar los planes para que se disputen partidos en Estados Unidos

El presidente de la Liga busca emular los exitosos modelos internacionales de gigantes deportivos estadounidenses como la NFL y la NBA, que han exportado con éxito partidos de la temporada regular a Europa, México y Sudamérica para hacer crecer sus marcas y conseguir acuerdos de retransmisión más lucrativos. Tebas cree que el fútbol europeo debe adoptar una estrategia similar para seguir siendo competitivo en el mercado mundial del entretenimiento.

Tebas destacó la ironía de que los aficionados europeos acojan con entusiasmo los deportes estadounidenses, mientras que los responsables del fútbol siguen mostrándose reacios a exportar su propio producto. Argumentó que el intercambio cultural es actualmente unilateral y que el fútbol español está perdiendo una gran oportunidad de consolidar su base de aficionados en Estados Unidos. Al llevar un partido a Estados Unidos, Tebas espera asegurar el futuro de la liga atrayendo a un público más joven y garantizando que los clubes españoles sigan siendo una fuerza dominante en la conciencia global durante las próximas décadas.

«Celebramos Halloween, algo que nunca celebrábamos hace 20 años. Tenemos partidos de la NFL. Tenemos partidos de la NBA», explicó Tebas. «Veamos si dentro de 50 años tendremos los estadios vacíos y los de la NBA y la NFL llenos. Porque ellos no traen solo un partido, traen muchos partidos. No vienen a Europa de vacaciones, vienen a conseguir aficionados, a firmar acuerdos televisivos, a captar niños para sus competiciones. En otras palabras, nosotros abrimos las puertas a Europa. En cambio, Estados Unidos, que nos abre las puertas para que vayamos, las cierra aquí en Europa».