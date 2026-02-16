El portero del Manchester City, James Trafford, hace una cruda confesión sobre el traspaso de Gianluigi Donnarumma y abre la puerta a su salida en verano

Trafford, que comenzó en el sistema de cantera del City, regresó a un entorno familiar en el verano de 2025, cuando se cerró un acuerdo por 27 millones de libras (37 millones de dólares) con el Burnley. Regresó a Manchester como ganador del Campeonato Europeo Sub-21 y con la ambición de convertirse en internacional absoluto.

Guardiola comenzó la temporada con Trafford bajo los palos, pero dejó atónitos a muchos, incluidos algunos miembros de su propia plantilla, cuando fichó al ganador de la Eurocopa 2020, Donnarumma, cuando se abrió la puerta de salida para el imponente internacional italiano en el París Saint-Germain.

Donnarumma fue adquirido por 26 millones de libras (35 millones de dólares) y se convirtió inmediatamente en el portero titular del City. Eso ha dejado a Trafford en un papel secundario, sin minutos en la Premier League desde el 31 de agosto. Se ha convertido en el guardameta del equipo en las copas, con 11 apariciones en todas las competiciones.