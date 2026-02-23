Getty Images Sport
Traducido por
«El peor partido que hemos jugado»: Arne Slot, enfadado, admite que «obtuve más de lo que merecíamos» tras la aplastante victoria del Liverpool en Nottingham Forest
Los Reds lograron una dramática victoria en los últimos minutos en Forest.
Los Reds estuvieron estancados en los primeros 45 minutos, sin registrar ni un solo tiro a puerta y logrando solo tres toques en el área rival antes del descanso. Slot reveló que no se contuvo al dirigirse a sus estrellas en el vestuario, dejando claro que su nivel había bajado significativamente. La falta de energía fue especialmente evidente dado que el Forest había jugado entre semana en Turquía, pero fue el Liverpool el que pareció tener problemas de forma física y de ideas en un ambiente hostil.
El partido llegó a un punto álgido en los últimos minutos, cuando Mac Allister creyó haber marcado en el minuto 89, pero el VAR intervino. Stefan Ortega detuvo un cabezazo de Hugo Ekitike y el balón rebotó en el argentino y entró en la portería, pero el gol fue anulado por mano. Sin embargo, la suerte finalmente sonrió a los hombres de Slot en el tiempo de descuento, cuando Dominik Szoboszlai mantuvo la calma y envió un centro que permitió a Mac Allister marcar su primer gol de la temporada en la Premier League en su segundo intento.
- AFP
Slot: La «peor» actuación del Liverpool
«La primera parte fue realmente mala, la peor que hemos jugado hasta ahora, creo», declaró Slot durante la rueda de prensa posterior al partido. «Pero la segunda parte fue mucho mejor, controlamos mucho más el juego». El rendimiento, especialmente en la primera parte, no fue tan bueno como el que hemos tenido tantas veces esta temporada. Pero hemos estado en el lado equivocado del marcador después de un buen rendimiento en demasiadas ocasiones y hoy creo que hemos obtenido más de lo que merecíamos. Un empate habría sido un resultado más justo que una victoria para nosotros.
[Les dije en el descanso] que había sido la peor primera parte que habíamos jugado. Pero defendimos muy bien nuestra área y por eso seguíamos con el marcador a cero. Por mucho que el Forest fuera el mejor equipo y nos obligara a retroceder, en mi opinión defendimos muy bien nuestra área. Tuvimos que defender muchas jugadas a balón parado durante todo el partido, especialmente en la primera parte, así que si pudiéramos trasladar esa mentalidad a todo el campo, combinada con mejorar algunas cosas con el balón y quizá no perder todos los balones que tocamos, porque eso es casi lo que pasó, entonces sabríamos que estos jugadores pueden hacerlo mejor».
Mac Allister se hace eco de la frustración de Slot por la mala actuación.
Mac Allister se hizo eco de los sentimientos de su entrenador con respecto al mediocre rendimiento, admitiendo que los tres puntos ocultaban una tarde difícil para los campeones. A pesar de proporcionar el momento decisivo, el centrocampista argentino se apresuró a señalar que el equipo debe analizar críticamente por qué les costó tanto encontrar su ritmo contra el equipo de Vitor Pereira.
«Sinceramente, tengo sentimientos encontrados», declaró Mac Allister en Sky Sports. «Me encanta marcar goles, me encanta ganar. Pero no creo que hayamos jugado muy bien. Siempre es agradable ganar. Tenemos que analizar lo que hicimos bien y lo que salió mal. Nos faltó intensidad, pero hicimos lo que teníamos que hacer para ganar».
El ganador de la Copa del Mundo también dio su opinión sobre la polémica jugada en la que le anularon un gol en el minuto 89. Aunque reconoció que el balón le tocó en el brazo, le costó aceptar la decisión del árbitro, hasta que finalmente volvió a marcar en el tiempo de descuento.
«Sí [me dio en el codo], pero creo que es un poco duro», continuó Mac Allister. «Es un poco de ambas cosas, pero entiendo las reglas. Pensé que marcaría otro. Le dije a Hugo que ese sería nuestro gol, y me alegro de que entrara».
- Getty Images Sport
Preocupación por las lesiones ante la visita del West Ham
La victoria fue aún más impresionante debido a la retirada de última hora de Florian Wirtz, que sufrió dolor de espalda durante el calentamiento. Slot mantiene la esperanza de que la estrella alemana esté disponible para el partido del próximo fin de semana contra el West Ham.
«No creemos que sea muy grave, pero notaba demasiado dolor en la espalda durante el calentamiento como para empezar el partido, no estaba al 100 % ni siquiera cerca del 100 %», añadió Slot. «Después de estar en esta liga durante seis, siete u ocho meses, ahora entiende que, por muy bueno que seas con el balón, necesitas estar al cien por cien a su nivel, así que decidimos no alinearlo. Esperamos y confiamos en que pueda volver a estar con nosotros la semana que viene, pero nunca se sabe cómo van a salir las cosas».
Anuncios