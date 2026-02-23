«El peor partido que hemos jugado»: Arne Slot, enfadado, admite que «obtuve más de lo que merecíamos» tras la aplastante victoria del Liverpool en Nottingham Forest

Mac Allister se hizo eco de los sentimientos de su entrenador con respecto al mediocre rendimiento, admitiendo que los tres puntos ocultaban una tarde difícil para los campeones. A pesar de proporcionar el momento decisivo, el centrocampista argentino se apresuró a señalar que el equipo debe analizar críticamente por qué les costó tanto encontrar su ritmo contra el equipo de Vitor Pereira.

«Sinceramente, tengo sentimientos encontrados», declaró Mac Allister en Sky Sports. «Me encanta marcar goles, me encanta ganar. Pero no creo que hayamos jugado muy bien. Siempre es agradable ganar. Tenemos que analizar lo que hicimos bien y lo que salió mal. Nos faltó intensidad, pero hicimos lo que teníamos que hacer para ganar».

El ganador de la Copa del Mundo también dio su opinión sobre la polémica jugada en la que le anularon un gol en el minuto 89. Aunque reconoció que el balón le tocó en el brazo, le costó aceptar la decisión del árbitro, hasta que finalmente volvió a marcar en el tiempo de descuento.

«Sí [me dio en el codo], pero creo que es un poco duro», continuó Mac Allister. «Es un poco de ambas cosas, pero entiendo las reglas. Pensé que marcaría otro. Le dije a Hugo que ese sería nuestro gol, y me alegro de que entrara».