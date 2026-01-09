El número de camiseta de Antoine Semenyo fue revelado tras su transferencia de £62.5 millones al Manchester City, pero el extremo internacional ghanés admite que la leyenda del club Yaya Touré no fue decisiva en su elección
Transferencia millonaria: Guardiola tiene aún más poder ofensivo.
Semenyo ha, después de tres años en el Vitality Stadium, se convertido en otra gran incorporación para Pep Guardiola. Es un jugador probado en la Premier League que ya ha alcanzado cifras dobles en goles esta temporada.
Su poderosa carrera y su capacidad de remate infalible se consideran cualidades que prosperarán bajo un entrenador catalán altamente condecorado. El jugador de 26 años está ansioso por comenzar y tiene un gran desafío al heredar una camiseta que alguna vez usó el ícono marfileño Touré.
Por qué Semenyo tomó la camiseta número 42 del Man City
Semenyo insiste en que eso no formaba parte de su pensamiento, con el emocionante delantero diciendo: "Fue mi primer número que recibí en el Bristol City cuando firmé por primera vez. Siempre me ha quedado. Era el 42 o el 24; el 24 no estaba disponible, así que volví a mi primer número. Esa es la inspiración detrás."
Semenyo ha brillado como el número 24 en Bournemouth, pero esa camiseta está ocupada actualmente por el defensor croata Josko Gvardiol en el Etihad. Simplemente ha intercambiado esas cifras y se ha quedado con una camiseta que le trae buenos recuerdos.
Sin embargo, no se puede escapar al hecho de que es el primer jugador del City en tomar el 42 desde que Touré dejó Manchester en 2018. Se fue con 316 apariciones y 82 goles a su nombre, con el mediocampista todoterreno ayudando a entregar un triplete de títulos de la Premier League y tres éxitos en copas nacionales.
Objetivo de trofeo: Semenyo quiere hacer historia
Semenyo está listo para comenzar a crear su propio legado. Ha dicho en el sitio web oficial de los Blues: "Estoy muy orgulloso de haberme unido al Manchester City. He observado al City durante la última década bajo Pep Guardiola, y han sido el equipo dominante en la Premier League además de lograr cosas increíbles en la Champions League, FA Cup y League Cup. Han establecido los estándares más altos y es un club con jugadores de clase mundial, instalaciones de clase mundial y uno de los mejores entrenadores de la historia en Pep.
"Tengo mucho margen de mejora, así que estar en este club, en esta etapa de mi carrera, es perfecto para mí. Es un verdadero privilegio estar aquí. Mi mejor fútbol está por venir, estoy seguro de eso. Y el City está en una gran posición, todavía involucrado en cuatro competiciones. Realmente siento que puedo ayudarles a tener una fuerte segunda mitad de la temporada. El Etihad es mi nuevo hogar. No puedo esperar para jugar frente a los fanáticos aquí y espero mostrarle a todos lo que puedo hacer."
Continuó diciendo: "Quiero decir que quieres ser parte del equipo, para ser honesto. Quieres estar ganando esos trofeos, quieres estar jugando con los mejores jugadores del mundo, así que la percepción es que solo quieres estar involucrado. Le agradezco a Dios que ahora estoy involucrado y podemos ganar muchos más trofeos."
¿Cuándo debutará Semenyo con el Man City?
Sobre las cualidades que aportará al equipo de City, Semenyo, que ya busca hacer historia con sus nuevos empleadores, añadió: "[Me describiría como] un jugador poderoso, rápido, fuerte, clínico, pero aún mejorando. Siento que todavía no he alcanzado mi punto máximo. Todavía tengo mucho que aprender y unirme al City va a ser lo mejor para mi desarrollo.
"Los mejores entrenadores, [y] los mejores jugadores llevarán mi juego al siguiente nivel. Siento que estoy mejorando, pero hay tantos jóvenes aquí que creo que serán grandes jugadores. Quiero ser parte de eso, y quiero reescribir la historia de nuevo."
Semenyo estará disponible de inmediato para el City y Guardiola. Es poco probable que figure en un enfrentamiento de tercera ronda de la FA Cup contra el equipo de League One, Exeter, en el Etihad el sábado, pero podría hacer su debut en la ida de una eliminatoria de la Carabao Cup contra el Newcastle en St James' Park el martes.