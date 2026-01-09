Semenyo está listo para comenzar a crear su propio legado. Ha dicho en el sitio web oficial de los Blues: "Estoy muy orgulloso de haberme unido al Manchester City. He observado al City durante la última década bajo Pep Guardiola, y han sido el equipo dominante en la Premier League además de lograr cosas increíbles en la Champions League, FA Cup y League Cup. Han establecido los estándares más altos y es un club con jugadores de clase mundial, instalaciones de clase mundial y uno de los mejores entrenadores de la historia en Pep.

"Tengo mucho margen de mejora, así que estar en este club, en esta etapa de mi carrera, es perfecto para mí. Es un verdadero privilegio estar aquí. Mi mejor fútbol está por venir, estoy seguro de eso. Y el City está en una gran posición, todavía involucrado en cuatro competiciones. Realmente siento que puedo ayudarles a tener una fuerte segunda mitad de la temporada. El Etihad es mi nuevo hogar. No puedo esperar para jugar frente a los fanáticos aquí y espero mostrarle a todos lo que puedo hacer."

Continuó diciendo: "Quiero decir que quieres ser parte del equipo, para ser honesto. Quieres estar ganando esos trofeos, quieres estar jugando con los mejores jugadores del mundo, así que la percepción es que solo quieres estar involucrado. Le agradezco a Dios que ahora estoy involucrado y podemos ganar muchos más trofeos."