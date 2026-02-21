Getty Images Sport
El nuevo entrenador interino del Tottenham, Igor Tudor, hace una gran declaración sobre el descenso, ya que los Spurs se enfrentan a una «situación de emergencia»
Los Spurs coquetean con el descenso tras una mala racha
El Tottenham esperaba mejorar su rendimiento en la liga nacional tras haber ganado la Europa League con el anterior entrenador, Ange Postecoglou, antes de que el greco-australiano fuera despedido y sustituido por Thomas Frank.
El danés tuvo un comienzo decente, pero una mala racha ha llevado al Spurs a deslizarse hacia los puestos de descenso, con su última victoria en la máxima categoría inglesa a finales de enero en el Crystal Palace. Frank fue despedido tras la última derrota ante el Newcastle United, y Tudor llegó con la reputación de ser un bombero y de dar la vuelta a situaciones desesperadas.
Es una gran apuesta por parte de los responsables del equipo del norte de Londres, que solo aventaja en cinco puntos al West Ham United, decimoctavo clasificado, antes de los partidos del fin de semana. El Tottenham sigue teniendo una lista de lesionados increíblemente larga, ya que ni James Maddison ni Dejan Kulusevski han jugado un solo minuto de fútbol en lo que va de temporada. Jugadores como Wilson Odobert, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall, Destiny Udogie, Richarlison, Pedro Porro y Souza están actualmente indisponibles, mientras que Cristian Romero aún tiene que cumplir tres partidos más de sanción en la liga nacional.
Tudor no se inmuta ante la «situación de emergencia»
Tudor tiene muchos problemas que resolver, pero el croata afirma que le ha convencido el pedigrí de su plantilla y cree que pueden alejarse del peligro en los próximos meses.
En la rueda de prensa previa al derbi del norte de Londres contra el Arsenal el domingo, Tudor declaró: «Lo que he visto esta semana es la calidad de los jugadores. Tenemos una plantilla de enorme calidad».
Cuando se le preguntó si el Tottenham seguiría siendo un equipo de la Premier League la próxima temporada, respondió simplemente: «Al 100 %».
Añadió: «Cuando empiezas la pretemporada y tienes 50 días de pretemporada y 20 jugadores, por supuesto que vemos el estilo. Esto es una emergencia, una situación de emergencia, en la que hay que encontrar rápidamente lo que se adapta a los 10 más tres jugadores, y es totalmente diferente».
El nuevo entrenador no mira la tabla de la Premier League
Los aficionados del Tottenham están preocupados por el descenso de su equipo en la tabla de la Premier League, pero Tudor ha revelado que no va a estar pendiente de la posición de su nuevo equipo en la clasificación entre ahora y el final de la temporada, ya que le preocupa más el rendimiento.
«Cuando entreno, nunca miro la clasificación. Quizás suene extraño. No miro dónde estamos. Es un proceso. Si me preguntas qué vamos a ver el domingo, creo que vamos a ver algo concreto, algo bueno que le gustará a la gente», ha declarado.
Tudor ha estado recientemente al frente del Marsella, la Lazio y la Juventus, ganando 10 de los 24 partidos que dirigió con La Vecchia Signora desde marzo de 2025 hasta su salida en octubre de ese mismo año.
El Tudor tiene un comienzo difícil con el derbi del norte de Londres.
Podría decirse que Tudor no podría haber tenido un primer partido más difícil como entrenador del Tottenham, con la visita del Arsenal el domingo para el derbi del norte de Londres. Los Gunners ocupan actualmente el primer puesto de la tabla de la Premier League, pero tropezaron en su último partido, desperdiciando una ventaja de 2-0 y empatando con el Wolves, que está pasando por dificultades, el miércoles por la noche.
Tras el derbi, Tudor dirigirá al Tottenham en los partidos contra el Fulham, el Palace, el Liverpool y el Nottingham Forest en lo que queda de marzo. Además, aún no conocen a sus rivales en los octavos de final de la Liga de Campeones, donde el Club Brujas, el Galatasaray, la Juventus y el Atlético de Madrid son sus posibles adversarios.
