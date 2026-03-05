Goal.com
El Nottingham Forest le dice a Edu Gaspar que se mantenga ALEJADO del estadio y del campo de entrenamiento, mientras el exdirector del Arsenal se acerca a su salida

El ambicioso proyecto en el que participaba el exdirector deportivo del Arsenal, Edu Gaspar, en el Nottingham Forest parece estar llegando a un amargo final, lo que supone un cambio drástico e inesperado en la visión estratégica a largo plazo del club. Según se ha informado, el brasileño ha recibido instrucciones formales de mantenerse alejado tanto del emblemático City Ground como de las instalaciones de entrenamiento del club, ya que su salida oficial del equipo de la Premier League se acerca tras ocho meses turbulentos, muy mediáticos y, en última instancia, decepcionantes al frente de las operaciones futbolísticas.

    Esta ausencia forzada se ha vuelto cada vez más evidente tanto para los aficionados como para los expertos, lo que indica el fin definitivo de su influencia. Según informa The Telegraph, Edu no estuvo presente en el empate 2-2 del Forest contra el Manchester City el miércoles por la noche, lo que supone el tercer partido consecutivo que se pierde el brasileño. Sus persistentes e inexplicables ausencias del palco presidencial no han hecho más que intensificar las especulaciones sobre una ruptura total e irreparable en su relación profesional con la jerarquía del Forest y su propietario, Evangelos Marinakis.

    Una etapa difícil en el City Ground

    A pesar de tener la tarea de supervisar el reclutamiento y la estrategia, el mandato de Edu se ha caracterizado por la inestabilidad. Desde julio, el club ha tenido cuatro entrenadores, siendo Sean Dyche el último en ser despedido el 12 de febrero, y ha supervisado un gasto masivo de 200 millones de libras esterlinas que hasta ahora no ha dado resultados. Se cree que un factor importante en la ruptura fue la fricción entre Edu y el exentrenador Nuno Espírito Santo, que contribuyó al despido de este último en septiembre.

    La puerta giratoria en el banquillo ha dejado a muchos desconcertados, incluido Dyche, que fue despedido tras solo 114 días. En el podcast The Football Boardroom, Dyche expresó su frustración: «En ese momento, ocupábamos el noveno puesto de la Premier League. Las estadísticas y los hechos estaban ahí, claros como el agua. Según mi historial, desde que llegamos hasta que nos fuimos, habríamos quedado en el duodécimo puesto de la Premier League».

    Dyche concluyó: «Así que, basándome en los datos y análisis objetivos, no puedo entender ninguna de las decisiones que se tomaron. Pero el fútbol está cambiando, y lo hemos visto».

    La supervivencia es la prioridad para Pereira

    Aunque el Forest mantiene que Edu sigue trabajando con normalidad, la orden de mantenerse alejado sugiere que su salida se concretará pronto. Con el exentrenador del Wolverhampton, Vitor Pereira, ahora al mando del primer equipo, la plantilla debe centrarse ahora en una desesperada lucha por la permanencia, ya que ocupa el puesto 17 de la tabla de la Premier League y solo está por encima de la zona de descenso por diferencia de goles.

