El Nottingham Forest le dice a Edu Gaspar que se mantenga ALEJADO del estadio y del campo de entrenamiento, mientras el exdirector del Arsenal se acerca a su salida

La puerta giratoria en el banquillo ha dejado a muchos desconcertados, incluido Dyche, que fue despedido tras solo 114 días. En el podcast The Football Boardroom, Dyche expresó su frustración: «En ese momento, ocupábamos el noveno puesto de la Premier League. Las estadísticas y los hechos estaban ahí, claros como el agua. Según mi historial, desde que llegamos hasta que nos fuimos, habríamos quedado en el duodécimo puesto de la Premier League».

Dyche concluyó: «Así que, basándome en los datos y análisis objetivos, no puedo entender ninguna de las decisiones que se tomaron. Pero el fútbol está cambiando, y lo hemos visto».