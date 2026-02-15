Getty
El Nottingham Forest contrata al CUARTO entrenador de la temporada en un intento por evitar el descenso de la Premier League
Pereira se convierte en el cuarto entrenador del Forest para la temporada 2025-26.
Dyche, que dirigió 25 partidos en 114 días al frente del equipo, fue despedido el 12 de febrero, inmediatamente después de un empate a cero con el colista, el Wolverhampton, que provocó una lluvia de abucheos desde las gradas.
El Forest, en lo que ha sido una campaña turbulenta, se encuentra inmerso en otra batalla por el descenso. Pereira logró alejar al Wolves del peligro cuando tomó las riendas del Molineux en diciembre de 2024, y ahora el portugués tiene la tarea de repetir esa hazaña.
Pereira firma un contrato de 18 meses en el City Ground.
El Forest ha revelado que Pereira, que ya ha trabajado junto al enigmático propietario de los Reds, Evangelos Marinakis, en el Olympiacos griego, ha firmado un contrato de 18 meses hasta el verano de 2027.
En un comunicado publicado en la página web oficial del club se puede leer: «Pereira comenzó su carrera como entrenador en su país natal, Portugal, en 2002. Tras adquirir una amplia experiencia en todo el país, se hizo cargo del Oporto en 2011, donde, en dos años de gran éxito, llevó al club a ganar dos títulos de liga consecutivos. Tras pasar por el Al Ahli de Arabia Saudí, Pereira fichó por el Olympiacos en enero de 2015 y ganó el doblete con el equipo del Pireo.
Además de su amplia experiencia en el más alto nivel en todo el mundo, Pereira también ha entrenado al Fenerbahçe en Turquía y al Shanghai SIPG de la Superliga china, llevando a este último a su primer título de liga en su primera temporada, antes de ganar la Supercopa de China. También ha estado al frente de los clubes brasileños Corinthians y Flamengo.
Más recientemente, fue entrenador del club de la Premier League Wolves. Al hacerse cargo del club, que se encontraba en la zona de descenso, Pereira lo llevó a una racha de seis victorias consecutivas que le ayudó a mantenerse a salvo durante la temporada 2024-25. Fue la racha de victorias más larga de cualquier equipo de la máxima categoría la temporada pasada, en una campaña en la que los Wolves también marcaron un récord de goles del club en la Premier League».
Los Reds añadieron sobre su nuevo entrenador: «Le acompañarán los miembros del cuerpo técnico Filipe Jorge Monteiro Almeida (entrenador asistente), Luis Miguel Moreira Da Silva (entrenador asistente), Bruno Filipe Araujo De Moura (jefe de rendimiento físico y análisis del rival) y Pedro Simao Capela Silva Lopes (analista del rival)».
Un negocio arriesgado: ¿Ha tomado Forest la decisión correcta?
Se ha cuestionado si la política de rotación constante en el departamento directivo del Forest acabará costándole el puesto en la máxima categoría, y el exinternacional inglés Peter Crouch ha declarado a TNT Sports que los Reds, «de gatillo fácil», son un club en «crisis» y parecen estar pulsando el botón de «autodestrucción».
Otra exestrella de Inglaterra, Gary Lineker, ha declarado en el podcast The Rest Is Football que los jugadores se reunieron con Marinakis antes de que Dyche fuera despedido: «Obviamente, Nuno juega al contraataque, Ange juega muy al ataque; luego vuelve a un estilo con Sean Dyche... Los jugadores se preguntarán: "¿Qué? ¿Quién vendrá después?". Vitor Pereira jugaba a veces con una presión bastante alta con los Wolves, así que, ¿van a cambiar de nuevo?
«Y luego vas a culpar a los jugadores. Creo que si los jugadores tuvieran las pelotas en una reunión del comité y le dijeran: "Espera un momento, tío, tienes que decidir qué jodido estilo de fútbol quieres que juguemos", en lugar de cambiarlo y dar 14 vueltas, no sé, exagero».
Bautismo de fuego: próximos partidos del Forest
Sin embargo, los seguidores del Forest se habían cansado del insulso estilo de fútbol de Dyche, mientras que las estrellas veteranas habrían expresado su preocupación por las agotadoras sesiones de entrenamiento que les dejaban cansados para los partidos.
A Pereira se le pide que estabilice el barco y consiga que todos remen en la misma dirección. Se enfrentará a un bautismo de fuego, ya que sus cinco primeros partidos al mando incluyen una eliminatoria a doble partido de la fase de play-off de la Europa League contra el Fenerbahçe y encuentros de la Premier League contra el Liverpool, el Brighton y el Manchester City.
