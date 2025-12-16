Getty Images Sport
¡El 'nivel de exigencia elevado' de Lionel Messi! El copropietario del Inter Miami, Jorge Mas, revela metas ambiciosas para la temporada 2026 tras el 'épico' triunfo en la MLS Cup
Ganadores de la MLS Cup: Se están haciendo adiciones junto a Messi
El ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones, Messi lideró nuevamente el camino para el Inter de Miami en 2025. Habiendo inspirado previamente los triunfos en la Leagues Cup y el Supporters’ Shield, ayudó a conseguir el premio máximo al final de una campaña de play-off llena de nervios.
Los Vancouver Whitecaps fueron derrotados en la final de la MLS Cup en el Chase Stadium, mientras los Herons se preparan para despedirse de ese lugar y mudarse a un nuevo hogar construido a propósito. El GOAT argentino Messi volverá por más después de firmar una extensión de contrato por tres años.
Las exestrellas del Barcelona Sergio Busquets y Jordi Alba se han retirado, con la posibilidad de que Luis Suárez se les una, pero el exdefensor del Real Madrid y Tottenham Sergio Reguilón ha sido adquirido y se dice que el prolífico delantero polaco Robert Lewandowski está en el radar de reclutamiento.
Mas promete más por venir de Messi y compañía
El propietario gerente Jorge Mas ha publicado en las redes sociales sobre el éxito actual del Inter Miami y construyendo hacia un futuro aún más brillante: “Reflexión posterior al campeonato… ¡¡¡Qué carrera épica para convertirnos en campeones de la MLS Cup!!!!… nuestros últimos 9 partidos fueron un ejemplo de la excelencia que esperamos… 33 goles, una diferencia de goles de más 25 y en momentos el mejor fútbol que hemos jugado… pero la mejor versión de tu Inter Miami está por venir… no podemos y no nos quedaremos estáticos... prometemos a nuestros fanáticos y a ‘La familia’ que nos recargaremos en el 26’ ya que nuestro objetivo principal es ganar la ConcaChampions y clasificar para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA… ¡¡¡Estén atentos mientras el listón se eleva a un nivel más alto!!!… ¡Adelante y Vamos!”
Beckham reacciona al hacer historia en la MLS
El copropietario Sir David Beckham, quien ganó la MLS Cup como jugador con el LA Galaxy, dijo sobre hacer historia en el sur de Florida: “Tiene que ser uno de los mejores momentos de mi carrera haberlo ganado como jugador y ahora haberlo ganado como propietario.
“Una de las cosas fue obviamente yo yendo a Los Ángeles, pero luego la siguiente fue ser dueño del equipo y mi promesa a América y a la MLS fue traer al mejor jugador, y trajimos al mejor jugador y ahora hemos tenido éxito. Esta noche es simplemente una de esas noches que nunca olvidaré.
“Cuando vine aquí por primera vez hace casi 20 años, sabía que iba a ser un desafío, pero con toda honestidad, sabía el potencial que tenía América para este deporte. Siempre prometí al comisionado que mi compromiso no era solo con el Galaxy, sino con mejorar y fortalecer este deporte en este país.”
La leyenda del Manchester United e Inglaterra agregó: “Es el sueño definitivo. Haber podido jugar nuestro último partido en la MLS en nuestro estadio esta noche y ganar la MLS Cup, no podrías haberlo escrito.”
MVP Messi: Más magia por venir en 2026
Messi reclamó la Bota de Oro y los honores de MVP en 2025, convirtiéndose en el primer hombre en obtener títulos sucesivos de Jugador del Año, mientras llevaba su récord impresionante de honores mayores a 47.
Dijo sobre hacer realidad los sueños en Miami: “Hace tres años, decidí venir a la MLS, y hoy somos campeones de la MLS. Alcanzamos las semifinales de la Copa de Campeones de la [CONCACAF]. El año pasado, salimos temprano en la liga y fuimos eliminados en la primera ronda. Este año, ganar la MLS era uno de nuestros principales objetivos.
“El equipo hizo un gran esfuerzo - fue un año muy largo, con muchos partidos - y estuvimos a la altura de la tarea toda la temporada. Este es el momento que estaba esperando, y que nosotros, como equipo, estábamos esperando. Es muy bonito para todos nosotros. Se lo merecían.”
Messi ahora puede disfrutar de un descanso durante la temporada baja, con el inicio de eso viéndolo dirigirse a India. Estará ansioso por comenzar al inicio de la campaña 2026, con una defensa del título de la Copa del Mundo con Argentina también siendo considerada en la ecuación.
