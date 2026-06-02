El niño prodigio bosnio que sueña con jugar en el Real Madrid

Las actuaciones de Alajbegovic este curso han atraído el interés de grandes clubes europeos como Manchester United, Manchester City, Chelsea, Inter y Roma. Sin embargo, su futuro inmediato ya está definido.
Ocho meses después de cederlo al Salzburgo, incluso antes de su debut con el primer equipo, el Leverkusen ha activado una cláusula de recompra de 8 millones de euros, muy por debajo de su valor de mercado actual de 22 millones, y le ha ofrecido un contrato de cinco años.
El acuerdo se confirmó en marzo, cuando Simon Rolfes, director deportivo del Leverkusen, afirmó que el joven talento «no solo ha cumplido con las altas expectativas en Salzburgo, sino que incluso las ha superado en muy poco tiempo».
El propio Alajbegovic lo celebró: «Para mí es un paso hacia un nivel superior. Conozco el club y sé que el Leverkusen aplica los más altos estándares. Es uno de los 16 mejores clubes de Europa que siempre lucha por los primeros puestos de la Bundesliga. Muchos jugadores jóvenes ya han triunfado aquí. Ese es también mi objetivo».
Aun así, el Leverkusen podría venderlo nada más recuperarlo. Su padre y agente confirmó aBILD que «muchos clubes están interesados», pero añadieron: «Hemos elegido conscientemente seguir el camino con el Bayer Leverkusen. Nuestra relación con el club y con la directiva es excelente».
Pese a ello, el BayArena no parece su destino final. En una reciente entrevista con FACE TV sobre sus ambiciones, el joven dijo: «Aún no soy una gran estrella, ¡pero lo seré! Haré todo lo posible para convertirme en una. Me encantaría jugar en el Real Madrid; de niño ya soñaba con ese club. Pero si es el Barcelona, tampoco tengo ningún problema con eso».