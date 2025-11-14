¡El Newcastle está listo para enfrentarse al Real Madrid! Las Urracas ponen sus ojos en el prodigio del AZ Alkmaar, Kees Smit, ante el interés rival del Bayern Munich

El respaldo público de Koeman a Smit lo ha catapultado aún más al centro de atención.

Koeman dijo: "Tiene la capacidad de recibir en espacios reducidos y mover el balón hacia adelante. Eso es algo que valoramos. El parecido que la gente ve (con Pedri) está en cómo se posiciona y su toma de decisiones bajo presión. Los grandes clubes siguen a jugadores con estas características. Eso es normal. Lo importante es que siga desarrollándose donde está, jugando regularmente."

Los medios holandeses incluso han trazado paralelismos estilísticos con Kevin De Bruyne, ya que muchos creen que pronto se establecerá como un habitual en el equipo nacional. Sin embargo, Frenkie de Jong, quien ha sido compañero de mediocampo de Pedri en el Barcelona, ofreció una reacción más medida a los comentarios de Koeman.

"Hemos hablado de él antes en el campo de entrenamiento," dijo. "No creo que haya otro jugador como Pedri. No creo que sea apropiado hablar de esto; no ayudará al chico ponerle tanta presión. Tiene mucho talento y puede ser muy bueno, pero dejémoslo jugar al fútbol en paz y ya veremos.”