El «muy inteligente» Cavan Sullivan podría abandonar inmediatamente el Manchester City en una cesión de dos años a un equipo europeo, mientras que la antigua estrella de la selección estadounidense pide paciencia con la joven promesa de la MLS

Como era de esperar, Sullivan ha sido comparado con otros talentos adolescentes de todo el mundo. Se le ha calificado como la versión estadounidense de la superestrella del Barcelona Lamine Yamal. Cuando se le preguntó recientemente si la joven promesa del Union iba por ese camino, el exguardameta de la selección estadounidense Brad Friedel respondió a GOAL: «Por el momento, sí.

«Soy de los que piensan que hay que aprender a caminar antes de correr. Sin duda, tiene mucho talento. Soy más de la escuela de no presionar demasiado a nadie a esa edad. Por muy desarrollados que estén como jugadores, emocional y socialmente, todos a esa edad tienen trabajo por hacer y cosas que experimentar en la vida. La presión no suele ser algo bueno para los jugadores jóvenes y destacados.

¿Es un talento increíble? Sin duda alguna, es un talento increíble. Me gustaría, y es muy difícil con las redes sociales de hoy en día, que se hablara mucho menos de él. Me gustaría que se hablara mucho menos y que se dejara al chico jugar y desarrollarse, pero así no es como funciona el mundo actualmente. Espero que pueda lidiar con ello muy bien. Tengo entendido que cuenta con un grupo de personas muy bueno a su alrededor. Veamos qué pasa. Podría ser un jugador muy, muy especial».

El Manchester City y la selección estadounidense esperan que así sea. Sin embargo, Sullivan aún tiene mucho que demostrar, ya que no es la primera estrella brillante que irrumpe en la escena mundial. No hace falta recordarle que muchos antes que él se han apagado rápidamente.