El 'motor del futuro' del Barcelona se expandirá mientras los campeones de La Liga solicitan abrir más sectores del recién renovado Camp Nou
Barcelona solicita reabrir más gradas en el Spotify Camp Nou
El Barcelona ha presentado formalmente documentación al Ayuntamiento de Barcelona para ampliar la capacidad utilizable del Spotify Camp Nou, según TV3, como parte de la próxima fase de su reapertura escalonada. La solicitud se refiere a la Fase 1C del proyecto, que permitiría abrir secciones adicionales de los primeros y segundos niveles a los aficionados.
El estadio, que reabrió en noviembre después de más de dos años y medio de trabajos de renovación, actualmente opera con una capacidad limitada de alrededor de 46,000 espectadores. Esa cifra fue autorizada después de que el club obtuviera una licencia para la Fase 1B, permitiendo que los partidos se vuelvan a celebrar en su histórico hogar en lugar del Estadi Olímpic Lluís Companys.
Si se aprueba la Fase 1C, el Barcelona podría abrir las secciones restantes del nivel inferior detrás del Gol Nord. Esto aumentaría la capacidad en aproximadamente 16,000 asientos, llevando el total a alrededor de 62,000. La construcción en el tercer nivel continuará hasta la próxima temporada, con la finalización total del estadio todavía a algún tiempo de distancia.
El aumento de la capacidad ayudará a mejorar las finanzas
La reapertura gradual del Spotify Camp Nou es central para el plan de recuperación más amplio del Barcelona, tanto dentro como fuera del campo. Los ingresos en los días de partido han sido identificados durante mucho tiempo como un pilar crítico de las finanzas del club, y operar a capacidad reducida ha limitado el potencial de ingresos de los partidos en casa durante las etapas iniciales del regreso.
El liderazgo del Barcelona ha descrito repetidamente el estadio renovado como el 'motor del futuro' del club, capaz de generar cientos de millones de euros anualmente una vez que esté plenamente operativo. Aumentar la capacidad, incluso de manera incremental, tiene un efecto tangible, no solo a través de la venta de entradas sino también mediante la hospitalidad, concesiones y activaciones comerciales vinculadas a multitudes más grandes.
También hay una dimensión deportiva, ya que jugar frente a un Camp Nou más lleno proporciona un impulso psicológico para el equipo y reconecta a los aficionados con un recinto que ha estado ausente de sus rutinas de día de partido durante años. Para un club que reconstruye su identidad tras un período turbulento, restaurar la presencia y la atmósfera del estadio se considera un paso importante hacia adelante.
La fase 1C está programada para ser aprobada para el choque de Real Oviedo a finales de enero
El calendario de la aplicación está determinado por la lista de partidos del Barcelona a finales de año. El calendario dicta que el club estará fuera de casa durante varias semanas debido a los partidos de La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, creando una valiosa ventana para que las obras de construcción se aceleren sin interrumpir los partidos.
Tal como están las cosas, el Barcelona no tiene programado jugar en casa nuevamente hasta el 25 de enero, cuando se enfrenten al Real Oviedo en su primer partido en casa de 2026. Ese partido se ha convertido en la fecha objetivo informal para que la Fase 1C sea aprobada e implementada, permitiendo que la capacidad ampliada se utilice por primera vez.
Más allá del impulso inmediato, la visión a largo plazo sigue siendo ambiciosa. Una vez que se complete el tercer nivel y el estadio alcance su capacidad final planificada de alrededor de 105,000, el Spotify Camp Nou volverá a ser el estadio de fútbol más grande de Europa. Ese estado final es crucial para las previsiones del club, que proyectan un aumento dramático en los ingresos anuales generados por el estadio.
¿Qué sigue para Spotify Camp Nou?
El siguiente paso inmediato recae en el Ayuntamiento de Barcelona, que evaluará la documentación presentada antes de decidir si concede la licencia de la Fase 1C. La aprobación despejaría el camino para que se abran las secciones del Gol Nord y para que Barcelona dé la bienvenida a decenas de miles de aficionados más a través de las puertas.
En paralelo, el trabajo continuará en la grada superior y otros elementos estructurales del estadio, incluso mientras se juegan partidos abajo. El club ha aceptado que el regreso a plena capacidad será gradual, priorizando la seguridad y el cumplimiento sobre la velocidad después de los retrasos anteriores en el proyecto.