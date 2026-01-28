'El mayor acuerdo desde Cristiano Ronaldo': La Saudi Pro League lanza un movimiento de transferencia por Ousmane Dembélé tras la advertencia del presidente del PSG sobre el tope salarial
Dembélé deseado por la Pro League de Arabia Saudita
La Liga Profesional Saudí ya ha tentado a una serie de grandes nombres para ir al Medio Oriente, con jugadores como Ronaldo, Karim Benzema, Ruben Neves, Neymar y Sadio Mane haciendo el cambio. Dembélé ha surgido ahora como el último objetivo de alto perfil y ya se han hecho "consultas preliminares" sobre una posible transferencia de verano, según Sky Sports News. Se dice que Dembélé está completamente enfocado en la temporada actual con el PSG y luego centrará su atención en la Copa del Mundo en el verano. El internacional francés ya ha admitido que apunta a la gloria en América del Norte, México y Canadá este verano, diciendo a CNN: "Sabemos lo que se necesita para llegar hasta el final y vamos a tratar de hacer todo lo posible para llevar el trofeo a casa. Sabemos que tenemos una misión en los Estados Unidos. Hemos estado hablando de esta Copa del Mundo durante mucho tiempo y creo que estaremos listos para la ocasión."
Sin embargo, es probable que el futuro de Dembélé esté bajo escrutinio después del torneo, particularmente porque solo le quedarán dos años en su contrato existente con el PSG en ese momento.
- AFP
La impactante transferencia de Dembélé sería 'la más grande desde Ronaldo'
Kaveh Solhekol de Sky Sports News ha compartido su veredicto sobre la especulación: "Si esto sucede, sería el mayor acuerdo para Arabia Saudita desde que firmaron a Cristiano Ronaldo. Los clubes de la Saudi Pro League están anticipando una gran ventana de transferencia de verano y uno de los jugadores que buscan fichar es Ousmane Dembélé. ¿Podría suceder? Creo que es una posibilidad remota, pero el panorama del fútbol en Arabia Saudita está cambiando. Durante mucho tiempo, los clubes fueron financiados y controlados efectivamente por el estado. Luego tuvimos la situación en la que algunos de los clubes más grandes estaban en manos del Fondo Soberano de Inversión. Ahora estamos en la situación en la que los clubes se están abriendo y atrayendo inversión privada. Así que no se trata solo del dinero estatal saudí invertido en estos clubes y transferencias de grandes nombres, también son inversores privados quienes utilizarán su propio dinero para intentar fichar jugadores. Puede que intenten ficharlo, pero si él querría ir a Arabia Saudita cuando está en la cúspide de sus habilidades, está por verse."
¿Qué ha dicho el PSG sobre el futuro de Dembélé?
El futuro de Dembélé ya ha sido noticia esta temporada en medio de la especulación de que la estrella francesa quiere un gran aumento salarial tras su victoria en el Balón de Oro. El entrenador del PSG, Luis Enrique, ya ha desmentido las habladurías de que Dembélé ha rechazado la oferta de un nuevo contrato en el Parque de los Príncipes, mientras que el presidente Nasser Al Khelaifi ha advertido que los jugadores deben ajustarse a la estructura salarial del club. Dijo a los medios: "La política del club es que tenemos un límite salarial para los jugadores, como todos saben. Todos deben respetarlo. El equipo y el club son más importantes que nadie."
- (C)Getty Images
¿Qué sigue para Dembélé?
Dembélé y el PSG ganaron cuatro trofeos la temporada pasada, incluyendo su primer título de la Liga de Campeones, pero hasta ahora han tenido dificultades para alcanzar su mejor nivel esta temporada. Regresan a la acción el miércoles con un último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Newcastle en el Parc des Princes y esperan asegurar un puesto entre los ocho primeros y la clasificación automática a los octavos de final. Dembélé regresó recientemente de una lesión en el tendón de la corva y se espera que comience el partido. La estrella francesa tiene tres goles y dos asistencias en su haber en cinco apariciones este mes para el PSG.