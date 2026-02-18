En un comunicado, el club declaró: «El Olympique de Marsella se complace en anunciar el nombramiento de Habib Beye como entrenador del equipo profesional.

Habib Beye ha labrado una trayectoria profesional única en el fútbol francés, primero como jugador combativo y respetado, y luego como entrenador ambicioso y reflexivo.

Habib Beye se embarcó rápidamente en su carrera como entrenador. Estaba ansioso por volver al terreno de juego y, naturalmente, encontró su lugar en la banda. En 2021, tomó las riendas del Red Star FC. En una liga exigente, impuso una identidad clara: disciplina, intensidad y ambición. Su estilo de gestión se basaba en unos altos estándares y en la responsabilidad de los jugadores, en línea con lo que él mismo encarnaba en el campo. Campeón nacional en 2004, llevó al Red Star a la Ligue 2, pero dejó el club para fichar por el Stade Rennais.

«El martes 18 de febrero de 2018 marca el regreso de Habib Beye al Olympique de Marsella. Desde el césped verde del Velódromo Orange hasta la banda del estadio Boulevard Michelet, parece haber cerrado el círculo, pero lo más difícil probablemente aún le queda por delante, con los mismos principios rectores que acompañaron su carrera como jugador: liderazgo, trabajo duro y pasión».