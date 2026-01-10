+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
El Mannchester United necesita mucho más de Matheus Cunha, pero debe resistir la tentación de darle otra oportunidad a Marcus Rashford

"Creo que va a levantar a la gente de sus asientos", dijo el CEO del Manchester United, Omar Berrada, sobre Matheus Cunha durante una entrevista de verano con United We Stand y The Athletic. "Tiene un poco de ese estilo que a la gente le va a gustar mucho. Me atrevería a decir, al estilo [Eric] Cantona." ¡Hablando de crear expectativas altísimas!

Cantona es uno de los futbolistas más queridos en la historia del United, con solo unos pocos igualándolo en cuanto a valor de entretenimiento puro. Las comparaciones con el francés solo ponen una presión innecesaria sobre Cunha, pero para ser justos con Berrada, en ese momento, no parecían tan descabelladas.

El United desembolsó 62.5 millones de libras ($84 millones) para fichar al internacional brasileño, quien fue sin duda uno de los mejores jugadores de la Premier League la temporada pasada. La cosecha de Cunha de 21 participaciones en goles fue notable dado los problemas que enfrentó el Wolves cerca de la parte baja de la tabla, y su brillantez individual mantuvo al club en la división por octavo año consecutivo.

Su llegada generó una muy necesaria sensación de emoción entre los seguidores de Old Trafford después de que el United terminara en el puesto 15 en la tabla, solo un lugar por encima del Wolves. De hecho, no había habido un delantero ganador de partidos de su clase en el lado rojo de Mánchester desde Zlatan Ibrahimovic, y Cunha parecía entender los valores fundamentales del United desde el principio.

"Este es el sueño hecho realidad", dijo en su primera entrevista interna. "Para mí, nadie más es como el United." Cuando se le pidió que nombrara al jugador que idolatró en su juventud, Cunha agregó: "[Wayne] Rooney era el No.10 y lo daba todo. Él se lanzaba, presionaba, peleaba. Ese tipo de energía, trato de llevarla a mi juego." 

Pero solo hemos visto destellos de la magia de Cantona y Rooney en los primeros seis meses de Cunha con los Red Devils. El joven de 26 años no ha hecho lo suficiente para estar a la altura de su precio o para merecer ser mencionado en la misma conversación que esas leyendas del United, y ahora, hay temores de que pronto podría añadirse a la larga lista de fichajes fallidos de la era post-Sir Alex Ferguson.

Incluso ha habido llamados para que el United traiga de regreso a Marcus Rashford desde Barcelona después del despido de Ruben Amorim, lo cual es un testimonio de la inconsistencia de Cunha. Entre ahora y mayo, debe recuperar la confianza inquebrantable de sus días en Wolves, o de lo contrario verá su lugar en el XI titular bajo seria amenaza.

    Comienzo decepcionante

    Cunha impresionó en su debut contra el Arsenal en el primer partido de la temporada de United, marcando el ritmo para el equipo local con su creatividad con el balón y su trabajo sin él, pero el equipo de Amorim aún así cayó en una decepcionante derrota 1-0 tras no poder hacer valer su dominio. Fue una historia similar en las siguientes siete apariciones de Cunha, ya que no logró abrir su cuenta en la columna de goles o asistencias. El punto más bajo fue fuera de casa contra Grimsby Town en la Carabao Cup, donde Cunha falló un penalti crucial durante la derrota de United en la tanda de penales ante el equipo de cuarta división.

    El tan esperado momento de avance llegó cuando los Diablos Rojos recibieron al Brighton, ya que Cunha rompió su sequía goleadora con un excelente gol temprano antes de llevar a su equipo a una victoria por 4-2, ganando el premio al Jugador del Partido en el proceso. Pero resultó ser un falso amanecer.

    A principios de diciembre, Cunha todavía solo tenía un gol a su nombre, y una actuación inefectiva en un empate 1-1 contra el West Ham levantó preocupaciones. No logró registrar un tiro a puerta y perdió la posesión 18 veces, logrando una tasa de pases completados decepcionante del 69 por ciento. Cunha pasó la mayor parte de la noche corriendo por callejones sin salida y con demasiada frecuencia apresuró su ejecución, mostrando muy poco de la compostura que lo convirtió en un héroe de culto en Molineux.

    'Tanto espacio para crecer'

    En la preparación para ese partido, Amorim dijo a los periodistas cuando fue cuestionado sobre el lento inicio de Cunha en el club: "Creo que tiene más niveles a los que llegar. Está en un club diferente, con diferente presión, pero creo que se maneja muy bien con eso. Estaba luchando porque no estaba anotando y por las opiniones en las redes sociales, estaba pensando demasiado en los números, pero la influencia que tiene en el equipo es muy importante para nosotros. Pero creo que Cunha tiene mucho [espacio] para crecer defensiva y ofensivamente."

    La valoración de Amorim fue justa. A pesar de las imperfecciones en su juego, la fuerza de personalidad y la calidad técnica de Cunha definitivamente habían dado un impulso al United, pero era ingenuo sugerir que no debía ser juzgado por los números. Por la cantidad que costó, las habilidades elegantes y el juego de enlace no serán suficientes. Tiene que ser el gran diferenciador, el que termine oportunidades tanto como crearlas.

    Cunha ha disfrutado de un repunte en su forma desde el empate con el West Ham, registrando cuatro contribuciones de gol en sus últimos siete partidos, pero sigue siendo una presencia enigmática que puede frustrar más a menudo de lo que deslumbra. Ese fue ciertamente el caso cuando su antiguo club Wolves apareció en Old Trafford en la última salida del United en 2025, ya que no logró hacerse con el control del juego en ausencia de sus compañeros lesionados Bruno Fernandes y Mason Mount.

    Contra el club más bajo de la Premier League, que aún no había ganado un partido en esa etapa, el United necesitaba que Cunha les diera un impulso en el último tercio, pero terminó el juego con un lamentable total de goles esperados (xG) de 0.11, y no logró un solo pase clave mientras Wolves aguantaba para un empate 1-1. Aunque Cunha no fue ni mucho menos el único culpable, debería verse obligado a asumir una mayor responsabilidad debido a su talento.

    Cambiar trabaja en su contra

    No está claro de inmediato si Cunha recibirá un nuevo impulso de vida tras la salida de Amorim. El técnico interino Darren Fletcher cambió del sistema 3-4-3, muy criticado de Amorim, a un sistema 4-2-3-1 con extremos adecuados para el viaje del miércoles a Burnley, y Cunha no logró impresionar en la derecha.

    El United fue más expansivo y bombardeó la portería del Burnley durante gran parte del partido, pero Cunha rara vez lograba tomar el balón en posiciones peligrosas y evitaba atacar a su marcador. Fue particularmente pobre en la segunda mitad, siendo reemplazado por Joshua Zirkzee en los últimos 15 minutos, y los Red Devils finalmente tuvieron que conformarse con un empate 2-2, perdiendo más puntos valiosos en la carrera por la clasificación a la Liga de Campeones.

    En defensa de Cunha, generalmente opera desde el lado izquierdo, y es más letal cuando corta hacia adentro con su pie derecho mágico. También es cierto que su mejor posición es el número 10, pero mientras a Amorim le gustaba tener dos en esa posición, Fletcher inmediatamente volvió a solo uno, devolviendo a Fernandes a ese lugar tras el regreso del capitán a su plena forma física.

    Si el United continúa jugando con cuatro en el fondo, lo cual probablemente sea el caso, ya sea Fletcher, Ole Gunnar Solskjaer o Michael Carrick liderando el equipo hasta junio, ¿cómo encaja Cunha? No va a suplantar a Fernandes, y cuando la otra incorporación veraniega, Bryan Mbeumo, junto con Amad Diallo, regrese de la Copa Africana de Naciones, serán las dos opciones más naturales para flanquear al portugués y darle al United una verdadera amplitud.

    ¿Debería haber visto esto venir el United?

    En este momento, Benjamin Sesko debe ser considerado el fichaje más decepcionante del United en 2025, incluso después de sus dos goles contra el Burnley. Solo llevaron al delantero esloveno a cuatro en total para la temporada, un rendimiento desastroso para la inversión del club de £74 millones ($100 millones). Sin embargo, eso podría cambiar rápidamente, porque como vimos en Turf Moor, Sesko tiene mucho que ofrecer con el servicio adecuado. Si el United continúa metiendo el balón en el área con más regularidad, los goles seguirán fluyendo para el ex jugador del RB Leipzig.

    Cunha podría pronto ser considerado el mayor despilfarro de dinero, porque es más difícil verlo cambiar el rumbo. Es una situación salvable, pero no ideal, y quizás el United debería haberlo previsto. Tan electrizante como el ex as del Atlético de Madrid fue para los Wolves en 2024-25, las estadísticas sugieren que sobresalió. Cunha anotó casi el doble de su total xG de 8,6, con cinco de sus goles viniendo desde fuera del área: el total más alto conjunto en la liga.

    Mantener ese rendimiento siempre iba a ser una tarea difícil. También hay un argumento de que Cunha se adaptaba a ser un pez grande en un estanque pequeño en los Wolves sin tantos ojos puestos en él. En su única otra etapa en un club de élite en el Atleti, no pudo destacar del todo, encontrando la red solo siete veces en dos temporadas completas en España. Aún tiene que demostrarse en un entorno de élite donde lidiar con el escrutinio constante es parte del trabajo.

    Rashford no es la respuesta

    Si Cunha no comienza a aprovechar todo su potencial, hay muchas posibilidades de que el United busque reforzar sus opciones de ataque nuevamente en el verano. Sin embargo, puede que no sea necesario buscar en el mercado, porque según Diario Sport, es 'muy probable' que Rashford regrese a Old Trafford, ya que el Barcelona 'no está considerando' activar su opción de compra por el internacional inglés en esta etapa.

    Rashford fue excluido del equipo del United poco después de la llegada de Amorim, pero Owen Hargreaves está entre los que creen que debería ser reintegrado por el próximo régimen técnico.

    "Espero que Marcus regrese porque es un jugador especial", dijo el excentrocampista del United en TNT Sports. "No creo que Marcus debería haber estado en una posición donde cargara con todo el peso de todo. Creo que Marcus es un super talento y el club podría utilizarlo."

    Unirse al Barça en calidad de cedido aparentemente ha revitalizado a Rashford, eso es innegable. Ha acumulado un total de 18 goles y asistencias en sus primeros 27 juegos para el equipo de Hansi Flick, y lo más importante, ha vuelto a jugar con una sonrisa junto a operadores de clase mundial como Lamine Yamal, Raphinha y Pedri.

    El jugador de 28 años también es más ambidiestro que Cunha, lo suficientemente versátil como para jugar en ambas bandas sin volverse predecible. Sería comprensible si el United discutiera darle otra oportunidad a Rashford ahora que el plan de Amorim ha sido descartado, pero deben resistir la tentación.

    Según The Sun, fue una decisión del club deshacerse de Rashford, junto con la mayoría del infame 'escuadrón bomba' de Amorim, incluyendo a Antony, Alejandro Garnacho y Jadon Sancho, para acabar con la cultura tóxica del poder de los jugadores que había proliferado en los últimos años. Todos ellos fueron considerados figuras disruptivas y Old Trafford ha sido un entorno más saludable desde sus respectivas salidas. Revocar esa decisión sería un error.

    Rashford agotó todas sus oportunidades en el United, actuando solo en sus propios términos y prácticamente bajando los brazos en tiempos de conflicto. En marcado contraste, no hay fallos en los niveles de esfuerzo de Cunha. Antepone al equipo antes que a él mismo, y sería mucho mejor ayudarlo a adaptarse a un nuevo rol que arriesgarse a romper la armonía del equipo al traer de vuelta a Rashford.

    Desesperado por hacer un impacto

    Cunha es también mejor transportando el balón y pasador que Rashford, con un IQ futbolístico generalmente más alto. Si el United puede sacar lo mejor de él, no está fuera del ámbito de posibilidades que un día sea incluido en el Salón de la Fama junto a Cantona; todas las cualidades principales están ahí, incluyendo, en palabras de Fernandes, "buena arrogancia".

    Tampoco se le puede acusar de desaparecer en los partidos. Incluso cuando el equipo está mal, Cunha siempre está pidiendo la pelota e intentando que sucedan cosas. Esa valentía es la marca distintiva de una verdadera estrella del United. Puede que simplemente esté intentando demasiado en este momento, con errores apareciendo como resultado de su desesperación por causar un impacto. 

    La clave es que Cunha se acerque más al gol. Solo el líder de la Bota de Oro, Erling Haaland, ha realizado más tiros que Cunha en la Premier League esta temporada, pero el hombre del United tiene un xG de solo 5.1, con sus intentos promediando desde una distancia de 19.1 yardas. Su total de asistencias esperadas (xA) se sitúa solo en 1.9, también solo el sexto mejor en toda la plantilla del United, a pesar de que está gestionando 4.6 acciones de creación de tiros por cada 90 minutos.

    La tendencia de Cunha a retroceder le está frenando. Ocupa el 19º lugar en toques en el área rival, detrás de jugadores como Richarlison y Kevin Schade, y debe buscar entrar más a menudo si su carrera en Old Trafford va a despegar realmente. Las esperanzas del United de terminar entre los cinco primeros podrían depender de ello.

    Es hora de que Cunha se adapte o muera, con la paciencia siendo un lujo que no se le otorgará mientras los resultados y actuaciones sigan siendo tan irregulares.

