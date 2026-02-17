El Manchester United y el Liverpool reciben un «peligroso» consejo sobre el traspaso de Christian Pulisic, ya que se le explica a la estrella de la selección estadounidense por qué podría funcionar su regreso a la Premier League

Cuando se le preguntó si Pulisic debería quedarse o explorar otras opciones, la ex estrella de la selección estadounidense Ramos, hablando a través de un casino online, dijo a GOAL: «Es difícil de decir. No olvidemos que el Milan no es un club pequeño. Es un equipo tradicional, históricamente uno de los clubes más grandes del mundo. Por supuesto, siempre existe el deseo de volver a la Premier League, porque es la mejor liga del mundo. Hay un gran atractivo ahí.

«También hay una parte en la que no se puede culpar a los jugadores. Si hay una gran diferencia económica y él cree que es algo bueno para él y su familia, entonces es algo que tendrá que aceptar. Si lo miramos sin tener en cuenta todas esas cosas, creo que está en un buen momento en el Milan: allí marca la diferencia, es un jugador importante, en una gran liga y en un gran club. Me gustaría que se quedara allí».

Al ser preguntado sobre si a Pulisic le gustaría volver a probar suerte en la Premier League, donde algunos equipos importantes han mostrado su interés, Ramos añadió: «Si se trata de un club que realmente está dando un paso adelante y tiene el balón, y no de un equipo de la parte baja de la tabla de la EPL, entonces podría ser un buen escenario, porque Christian Pulisic es un jugador peligroso en el último tercio del campo. Creo que donde podría tener algún problema es si estuviera en un equipo de mitad de tabla que se dedica a defender y contraatacar, porque ese no es necesariamente su juego».