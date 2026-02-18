AFP
Traducido por
El Manchester United toma una decisión definitiva sobre el futuro de Jadon Sancho tras su decepcionante cesión al Aston Villa
Las dificultades de Sancho en el Aston Villa
Sancho fichó por el Aston Villa en el mercado de fichajes de verano, en una operación que ofrecía al extremo otra oportunidad para reactivar su carrera. Sin embargo, al jugador de 25 años le está costando destacar en Villa Park. Solo ha sido titular en seis partidos de la Premier League y aún no ha marcado ningún gol en la máxima categoría del fútbol inglés en lo que va de temporada. Solo ha conseguido marcar con los Villans en la Europa League y su balance de un gol en 25 partidos en todas las competiciones es bastante decepcionante. Sancho estuvo vinculado al Borussia Dortmund y a clubes turcos en el mercado de fichajes de enero, pero ahora seguirá en el equipo de Emery durante el resto de la temporada.
- Getty Images Sport
El Manchester United toma la decisión final sobre Sancho.
Sancho también se encuentra en el último año de su contrato con el Manchester United, pero los Red Devils tienen la opción de activar una prórroga de 12 meses. Según The Sun, el club ya ha decidido no mantener a Sancho un año más e intentar venderlo por una cantidad determinada. El United quiere eliminar de su factura el salario de 200 000 libras semanales que cobra y ahora está dispuesto a dejarlo marchar con la carta de libertad. Si se marcha al final de la temporada, como se espera, Sancho pasará a la historia como uno de los mayores fracasos del Manchester United en materia de fichajes. Los Red Devils pagaron 73 millones de libras por Sancho en 2021, pero solo ha disputado 83 partidos con el club en ese tiempo, en los que ha marcado 12 goles.
Emery habla sobre el futuro de Sancho
Emery ha elogiado a Sancho por su reciente mejora en el rendimiento y ha sugerido que el club podría intentar ficharlo de forma permanente. Cuando se le preguntó si había pensado en fichar a Sancho, respondió a los periodistas: «Todavía no, pero es un jugador fantástico. Esperemos que pueda ayudarnos aumentando sus cualidades en nuestra estructura, como está haciendo. Necesitará otro contrato, y tal vez podría ser aquí. Si juega su mejor fútbol, lo querremos. Pero también otros equipos podrían estar interesados en él. La primera parte de la temporada no fue suficiente. Estaba trabajando y esforzándose, pero no conseguía el rendimiento que necesitábamos. Ahora está mejorando. Está afrontando el reto para él y para nosotros».
- (C)Getty Images
¿Qué viene después?
Sancho ahora tiene el resto de la campaña para intentar convencer al Villa de que lo mantenga en el club. El equipo de Emery sigue en tercera posición en la Premier League y volverá a la acción el sábado contra el Leeds United en Villa Park.
Anuncios