El Manchester United «tiene que buscar otro entrenador ahora mismo», ya que Gary Neville considera que el nombramiento permanente de Michael Carrick es demasiado «riesgoso»

En el programa Monday Night Football deSky Sports, Neville expresó su preocupación por el proceso de selección: «El Manchester United tiene que buscar otro entrenador ahora mismo, dado que no se sabe cómo van a ser los resultados. Pero pequeños detalles como la renovación de Thomas Tuchel con Inglaterra empiezan a reducir las opciones del Manchester United y no perjudican las posibilidades de Michael de conseguir el puesto».

La principal preocupación del ex capitán de los Red Devils es que el United ya ha probado la fórmula de contratar a entrenadores jóvenes o sin experiencia, refiriéndose específicamente al mandato de otro icono del club, Ole Gunnar Solskjaer.

«Si consigue que el United se clasifique para la Liga de Campeones, habrá mucho entusiasmo en torno a su posible nombramiento», añadió Neville. «No estoy en contra de que lo nombren, lo quiero muchísimo. Pero creo que el United debería apostar por el mejor entrenador disponible. En las dos últimas elecciones han tenido entrenadores jóvenes e inexpertos. Ole Gunnar Solskjaer llegó antes como exjugador y al final no funcionó. Por eso creo que la opción correcta es eliminar el mayor riesgo posible».