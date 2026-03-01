El Manchester United sufre un duro golpe por las lesiones, ya que Luke Shaw se retira cojeando del partido contra el Crystal Palace en la primera parte

La salida de Shaw se produjo en un momento crucial, con el Manchester United ya perdiendo por 1-0 tras un gol tempranero de Maxence Lacroix. Fue un golpe especialmente duro para Shaw en una temporada en la que había dejado atrás sus problemas físicos y había sido titular en todos los partidos del United en la Premier League.

Carrick se vio obligado a realizar una sustitución temprana, dando entrada a Noussair Mazraoui para cubrir el hueco en la banda izquierda. A pesar del cambio, el United tuvo dificultades para encontrar su ritmo frente a un Palace muy enérgico y se fue al descanso con un gol en contra. Sin embargo, Bruno Fernandes empató para el United desde el punto de penalti al comienzo de la segunda parte, después de que Lacroix fuera expulsado por una entrada como último hombre sobre Matheus Cunha.