El Manchester United se fija en Morgan Gibbs-White como posible sustituto de Bruno Fernandes en un intento por reducir la masa salarial
El futuro de Fernandes en el Manchester United es incierto.
Aunque podría decirse que ha sido el mejor jugador del United desde su llegada en 2020, el futuro de Fernandes en Old Trafford está lejos de ser seguro. El jugador de 31 años ha dedicado sus mejores años a los Red Devils y cuenta con una FA Cup y una Carabao Cup como prueba de ello, pero los rumores apuntan a que podría marcharse en verano en busca de nuevos retos. Se le ha relacionado con la Saudi Pro League y el Real Madrid, aunque recientemente se ha desmentido su fichaje por este último.
Un jugador que se ha barajado para sustituir a Fernandes es la estrella del Chelsea Cole Palmer, y el exdelantero del United Louis Saha ha revelado recientemente su admiración por la versatilidad del jugador inglés.
«Sería increíblemente emocionante ver a Cole Palmer en el Manchester United. Ya no es jugador del Manchester City... Puede jugar prácticamente en cualquier posición del ataque.
Ha conseguido jugar en el Chelsea con quizás 10 tipos diferentes de delanteros y sigue siendo el hombre clave. Eso demuestra lo fiable que es.
Si Bruno Fernandes deja el Manchester United, Cole Palmer sería el sustituto perfecto. Es un jugador emocionante y aún joven, con una energía y una confianza que encajarían perfectamente en Old Trafford».
Gibbs-White, posible sustituto de la estrella portuguesa
El Daily Mail afirma ahora que el United se ha unido a varios rivales de la Premier League para seguir de cerca a Gibbs-White, aunque añade inmediatamente que el club no quiere incumplir la nueva escala salarial introducida recientemente. Los fichajes estrella del verano, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko, firmaron contratos con salarios que rondan las 150 000 libras semanales, y se espera que Gibbs-White firme en condiciones similares si quiere dar el salto.
Gibbs-White disfrutó de una temporada 2024-25 estelar, en la que el Forest se clasificó para la Europa League bajo la dirección del exentrenador Nuno Espirito Santo, marcando siete goles y dando ocho asistencias en 34 partidos de la Premier League. Sus números son decentes en la actual campaña, con seis goles en la máxima categoría del fútbol inglés, mientras que recientemente marcó sus primeros goles europeos de la temporada en la impresionante victoria ante el Fenerbahçe la semana pasada.
Fernandes, por su parte, corre el riesgo de registrar su menor número de goles en una temporada con el United. El internacional portugués necesita cuatro más para igualar los diez que marcó en todas las competiciones en la temporada 2021-22, cuando el United comenzó la temporada con Ole Gunnar Solskjaer como entrenador y la terminó con Ralf Rangnick al mando.
Los Red Devils esperan reducir los salarios este verano.
Uno de los principales objetivos del United este verano será reducir su masa salarial deshaciéndose de algunos jugadores que ya no son necesarios. El club ya ha confirmado que el centrocampista Casemiro se marchará al final de la temporada, mientras que se espera que el Barcelona decida convertir la cesión de Marcus Rashford en un traspaso definitivo tras su cesión al Camp Nou.
Jadon Sancho, que se cree que gana alrededor de 250 000 libras a la semana, también se marchará cuando expire su contrato, mientras que Harry Maguire podría tener que aceptar una reducción salarial si quiere seguir siendo jugador del United más allá de la temporada actual.
Gibbs-White probablemente será muy solicitado en la próxima ventana de fichajes.
El United no será el único equipo interesado en fichar a Gibbs-White, especialmente si el Forest desciende de la Premier League. El Tottenham parecía estar a punto de cerrar el fichaje del jugador de 26 años el verano pasado, pero las negociaciones se rompieron cuando Gibbs-White firmó un nuevo contrato en el City Ground.
El Manchester City, rival local, es otro equipo que se sabe que está interesado en Gibbs-White y que también podría ofrecerle un salario más alto si quisiera ficharlo para el Etihad Stadium.
