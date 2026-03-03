El Manchester United se enteró de la exorbitante cifra que el Chelsea pediría por Cole Palmer, mientras que la antigua estrella de los Blues admite que no le sorprendería un traspaso inesperado

Las figuras destacadas del Chelsea también han restado importancia a los rumores sobre su salida. El exdefensa de los Blues Sinclair, en declaraciones a bbccharterreview.org.uk, respondió a GOAL cuando se le preguntó si existía el temor de que Palmer hiciera las maletas para irse al Manchester, ya que es seguidor del United desde niño: «No me preocupan demasiado los rumores, a menos que sea el propio Cole Palmer quien diga que echa de menos su hogar. Liam Rosenior parece tener una buena relación con él y parece estar bastante convencido de que Cole Palmer es feliz en el club y no ha visto nada de esos rumores que circulan. De todos modos, es un hombre sensato.

Si vas a instalarte en una ciudad, creo que Londres es una de las mejores, sin ser parcial. Pero no creo que eso esté afectando a su fútbol. Creo que los principales problemas que ha tenido con su fútbol esta temporada son mantenerse en forma o gestionar las lesiones que ha tenido y no haber tenido una racha de partidos, lo cual es necesario para estar en forma y jugar al nivel que él juega. Así que será interesante ver qué pasa.

«En el fútbol nunca se sabe. Nunca se sabe y nunca te sorprende si Cole Palmer ficha por el Manchester United o algo así, o vuelve al City o al Liverpool, en el fútbol nunca te sorprende nada. Pero a mí, como aficionado del Chelsea, me sorprendería que dejara un club que creo que está a punto de volver a ser una auténtica potencia en la Premier League en los próximos años».