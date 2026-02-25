El Manchester United se encuentra en un punto muerto con el contrato de Kobbie Mainoo

Carrick ha elogiado el potencial del joven centrocampista a medida que avanza la temporada.

«Conozco a Kobbie desde hace mucho tiempo. Empecé a trabajar con él cuando tenía 13 o 14 años, cuando yo estaba empezando a sacarme el título de entrenador, hace ya unos cuantos años», declaró a BBC Sport. «Solo un poco. Y luego, obviamente, cuando estuve aquí la primera vez, él estaba un poco por aquí y por allá.

Así que creo que conocerlo y tener experiencia con él, y verlo rendir a ese nivel en ocasiones tan importantes... Antes he dicho que los entrenadores deben ser capaces de lidiar con estar aquí y con el nivel que ello conlleva. Lo que Kobbie ha hecho a una edad tan temprana es realmente increíble.

Olvidamos lo joven que es todavía. Yo era un gran admirador suyo, le veía jugar y sabía de lo que era capaz. Así que no fue una decisión difícil alinearle. Y, para ser sinceros, no es fácil encontrar el ritmo y la forma cuando no has jugado. Hay cosas en las que puede mejorar, cosas en las que puede progresar, pero aún no hemos empezado con eso porque le estamos dejando que encuentre su ritmo».

«He sido muy consciente de no darle demasiadas indicaciones, solo un par de consejos, algunas cosas sobre la posición y algunos detalles aquí y allá, pero confío en lo que es. Es un futbolista fantástico y tiene un gran talento».