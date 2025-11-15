El Manchester United se arreglará sin todo su costado derecho mientras Liverpool y Sunderland pierden a hombres clave: los clubes de la Premier League que se verán más afectados por la pérdida de jugadores para la Copa Africana de Naciones

Número de ausentes: 1 - Yoane Wissa (RD Congo)

Como es el caso de Guessand en Villa, Yoane Wissa aún no ha impresionado en su nuevo club. De hecho, ni siquiera ha jugado un solo minuto para ellos en el momento de escribir esto. Después de perderse parte de la campaña de pretemporada de Brentford para forzar un traslado a Newcastle, el delantero sufrió una lesión con la selección de RD Congo y no ha estado en forma desde entonces. Se espera que se recupere a tiempo para la Copa Africana de Naciones y haga su tan esperado debut con las Urracas en el futuro cercano.

¿Por qué entonces Newcastle se clasifica por encima de Villa? Porque a Eddie Howe le vendría bien otra fuente de goles, y la disponibilidad de su atacante de £55 millones ($72.5m) sería bienvenida.