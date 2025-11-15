Premier League AFCON GFX 16:9Getty/GOAL
Nicolás De Marco

El Manchester United se arreglará sin todo su costado derecho mientras Liverpool y Sunderland pierden a hombres clave: los clubes de la Premier League que se verán más afectados por la pérdida de jugadores para la Copa Africana de Naciones

La Copa Africana de Naciones regresa este diciembre y enero, con los mejores del continente listos para enfrentarse en Marruecos mientras intentan arrebatarle la corona a Costa de Marfil tras su inesperada victoria a principios de 2024. El prestigio, drama y calidad de la Copa Africana sigue estando a la altura de la Eurocopa y la Copa América, pero el inconveniente para los clubes europeos es que es otro torneo que se lleva a cabo en medio de su calendario de temporada, lo que significa que la mayoría de los equipos perderán jugadores por hasta un mes.

El crecimiento de la Premier League para convertirse en una competencia verdaderamente global significa que todos los equipos, excepto tres: Arsenal, Chelsea y Leeds United, se verán afectados, aunque algunos sentirán el impacto un poco más que otros.

En GOAL hemos clasificado a los 17 clubes restantes según las perspectivas de una temporada exitosa que se verán más afectadas por los jugadores que se van para la Copa Africana de Naciones. Vamos a profundizar en ello...

  • Feyenoord v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    17Aston Villa

    Número de ausentes: 1 - Evann Guessand (Costa de Marfil)

    Llegando desde Niza como uno de los delanteros más emocionantes de la Ligue 1 este verano, Evann Guessand no ha comenzado con buen pie en el Aston Villa, anotando una vez en 15 partidos para su nuevo club. Por lo tanto, su ausencia este invierno no debería ser realmente en detrimento de Unai Emery, quien tiene muchos otros delanteros capaces de encontrar la red para confiar.

  • Yoane Wissa NewcastleGetty Images

    16Newcastle

    Número de ausentes: 1 - Yoane Wissa (RD Congo)

    Como es el caso de Guessand en Villa, Yoane Wissa aún no ha impresionado en su nuevo club. De hecho, ni siquiera ha jugado un solo minuto para ellos en el momento de escribir esto. Después de perderse parte de la campaña de pretemporada de Brentford para forzar un traslado a Newcastle, el delantero sufrió una lesión con la selección de RD Congo y no ha estado en forma desde entonces. Se espera que se recupere a tiempo para la Copa Africana de Naciones y haga su tan esperado debut con las Urracas en el futuro cercano.

    ¿Por qué entonces Newcastle se clasifica por encima de Villa? Porque a Eddie Howe le vendría bien otra fuente de goles, y la disponibilidad de su atacante de £55 millones ($72.5m) sería bienvenida.

  • Aston Villa v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Bournemouth

    Número de ausentes: 1 - Amine Adli (Marruecos)

    Otro equipo con solo un jugador saliendo en diciembre, la escuadra reducida del Bournemouth se pone a prueba ante la primera señal de ausencia. Amine Adli, ganador del título de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, aún no ha ganado la plena confianza de Andoni Iraola, pero la alta intensidad de los Cherries significa que necesitan contar con cada jugador del primer equipo, y deberán encontrar a alguien que reemplace esos minutos. En mejores noticias para el Bournemouth, Antoine Semenyo no irá a ninguna parte ya que Ghana de alguna manera no logró calificar para las finales.

  • Villarreal CF v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    14Manchester City

    Número de ausentes: 2 - Omar Marmoush (Egipto), Rayan Ait-Nouri (Argelia)

    Si esta fuera una lista que clasifica a los equipos según la calidad individual que cada uno perderá por la Copa Africana de Naciones, entonces claramente el Manchester City estaría entre los primeros. Sin embargo, dada la riqueza en profundidad del plantel de Pep Guardiola, apenas se verán afectados por las salidas de Omar Marmoush y Rayan Ait-Nouri, especialmente dado que el entrenador catalán ha reiterado abiertamente su deseo de reducir su plantilla.

    Marmoush se ha perdido gran parte de esta temporada por una lesión en la rodilla, mientras que Ait-Nouri ha estado fuera de juego por una lesión en el tobillo después de unirse desde los Wolves. Probablemente, el City estará bien.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Tottenham

    Número de ausentes: 1-2 - Pape Matar Sarr (Senegal), Yves Bissouma (Mali)

    Uno de los jugadores que más ha mejorado bajo Thomas Frank en Tottenham es Pape Matar Sarr, quien continuamente ha demostrado ser uno de sus hombres clave cuando se le da el visto bueno sobre el dúo más experimentado de Joao Palhinha y Rodrigo Bentancur.

    Yves Bissouma, por su parte, aún no ha hecho una aparición en la era de Frank y está regresando de una lesión de rodilla. Si regresa el próximo mes, sin duda será lanzado de inmediato a la acción con Mali. La ausencia de Ghana del torneo significa que el fichaje de verano Mohammed Kudus, sin embargo, definitivamente permanecerá en los Spurs durante el invierno.

  • Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Brighton

    Número de ausentes: 1 - Carlos Baleba (Camerún)

    Volviendo a otro club con solo un jugador que se irá a la AFCON, pero con más importancia creciente a medida que avanzamos en esta lista. En otra vida, Carlos Baleba se habría unido al Manchester United este verano, pero el Brighton no estaba interesado en autorizar una venta. Su forma ha caído en picado esta temporada, pero dado que los Red Devils todavía están interesados en Baleba debido a su potencial extraordinario, será bastante difícil para las Gaviotas prescindir de él.

  • Brentford v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    11Brentford

    Número de ausentes: 2 - Dango Ouattara (Burkina Faso), Frank Onyeka (Nigeria)

    Un verano de cambios masivos dejó a muchos creyendo que el Brentford lucharía en la pelea contra el descenso esta temporada. Keith Andrews claramente se lo tomó personalmente y sus Abejas están volando. Sin embargo, se enfrentarán a un desafío sin poder contar con el extremo de £42.5 millones ($56 millones) Dango Ouattara, quien ha tenido un gran impacto después de unirse desde Bournemouth, así como el mediocampista Frank Onyeka.

  • West Ham United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    10West Ham

    Número de ausentes: 2 - Aaron Wan-Bissaka (RD Congo), El Hadji Malick Diouf (Senegal)

    West Ham está en su propia lucha para evitar el descenso y ha sido rejuvenecido con el nombramiento de Nuno Espirito Santo como entrenador. Pero el técnico portugués se enfrenta a una considerable agitación en la plantilla durante las cuatro semanas de la AFCON. Los laterales titulares Aaron Wan-Bissaka y El Hadji Malick Diouf se dirigirán a Marruecos para el torneo, limitando las opciones de Nuno para reforzar una defensa lejos de ser intrépida.

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Liverpool

    Número de ausentes: 1 - Mohamed Salah (Egipto)

    Ningún club se verá más afectado por perder a un solo jugador que el Liverpool y Mohamed Salah. Claro, no ha estado rindiendo a su máximo nivel en un equipo de los Reds que ha estado luchando esta temporada, y este puede ser incluso el momento oportuno para probar un ataque futuro sin él, pero el 'Rey Egipcio' todavía reina en Anfield y estarán perdiendo una de las amenazas de gol más temidas del mundo.

    Hubo conversaciones antes de que comenzara la temporada sobre la posibilidad de que Jeremie Frimpong subiera al extremo derecho para compensar la ausencia de Salah, pero eso claramente representaría una gran desventaja sin importar cómo se lo mire.

  • Crystal Palace v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Crystal Palace

    Número de ausentes: 3-4 - Ismaila Sarr (Senegal), Christantus Uche (Nigeria), Chadi Riad (Marruecos), Cheick Doucoure (Mali)

    Aunque Jean-Philippe Mateta, Marc Guehi y Adam Wharton son las principales atracciones del Crystal Palace hoy en día, serían un equipo mucho peor si no tuvieran a Ismaila Sarr, quien ya ha contribuido con ocho goles y dos asistencias en 16 partidos en todas las competiciones rumbo al descanso internacional de noviembre.

    Una vez más, la etiqueta de Senegal como un equipo que probablemente llegue hasta el final significa que los Eagles podrían estar sin Sarr durante un mes. Esa ya es una perspectiva aterradora de por sí, pero cuando se considera lo pequeño que ya es el equipo de Oliver Glasner y que tendrán compromisos europeos y de copa que atender en ese período, podría convertirse en una pesadilla bastante rápido.

    Más allá de Sarr, los jugadores del equipo Christantus Uche y Chadi Riad podrían recibir convocatorias, aunque es probable que Cheick Doucoure se pierda el torneo debido a una lesión.

  • Nottingham Forest FC v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    7Nottingham Forest

    Número de ausentes: 3-4 - Ibrahim Sangare, Willy Boly (ambos Costa de Marfil), Taiwo Awoniyi, Ola Aina (ambos Nigeria)

    Pocos hubieran predicho que el paquete sorpresa de la temporada pasada, Nottingham Forest, estaría luchando por el descenso en esta ocasión, pero esa es la situación en la que se encuentran en el City Ground. Sean Dyche, su tercer entrenador de la temporada, también tiene la tarea de encaminar nuevamente su campaña de la Europa League.

    Es una lástima para Forest que puedan perder hasta cuatro jugadores, incluyendo dos titulares clave, para la Copa Africana de Naciones. Ibrahim Sangare es ahora una opción confiable en el mediocampo, aunque la participación de Ola Aina con Nigeria dependerá de su recuperación de una lesión, ya que ha estado varios meses fuera por un problema en el isquiotibial. Willy Boly y Taiwo Awoniyi no son titulares habituales, pero competir en Europa significa que Forest sentirá el impacto una vez que no puedan ser seleccionados.

  • Wolverhampton Wanderers v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Burnley

    Número de ausentes: 3 - Lyle Foster (Sudáfrica), Axel Tuanzebe (RD Congo), Hannibal Mejbri (Túnez)

    A crédito de Burnley, tienen media oportunidad de evitar el descenso esta temporada. No son el equipo relegado al pie de la tabla de la Premier League y han conseguido algunos resultados respetables en su regreso a la máxima categoría.

    Podrían venir tiempos difíciles, sin embargo. El delantero Lyle Foster probablemente participará en la AFCON, al igual que los ex compañeros del Manchester United Axel Tuanzebe y Hannibal Mejbri. Tal vez el lado positivo para Scott Parker es que este trío juega en diferentes posiciones, por lo que su plantilla no se sentirá completamente mermada en un área.

  • Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Fulham

    Número de ausentes: 3 - Alex Iwobi, Calvin Bassey, Samuel Chukwueze (todos de Nigeria)

    Un verano de malas prácticas en el mercado de fichajes ha hecho que un equipo de media tabla, como Fulham, se vea envuelto en una lucha por el descenso esta temporada. El futuro de Marco Silva ya está en peligro, así que estará encantado de saber que perderá a algunos de sus mejores jugadores en los próximos meses. Alex Iwobi, uno de los jugadores más subestimados de la Premier League, se unirá a Calvin Bassey y Samuel Chukwueze para la campaña de la AFCON de Nigeria, con las Súper Águilas buscando terminar con su racha de 13 años sin un trofeo continental.

  • Sunderland v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Everton

    Número de ausentes: 3 - Iliman Ndiaye, Idrissa Gueye (ambos Senegal), Adam Aznou (Marruecos)

    David Moyes estará triste de ver partir a dos centrocampistas senegaleses que aportan cualidades muy diferentes. Iliman Ndiaye, o 'Skilly-man' para los niños, ha liderado el ataque del Everton desde que se unió al club en 2024 y ahora es reconocido como uno de los mejores jugadores de la Premier League fuera del 'Big Six'. Mientras tanto, el veterano ancla Idrissa Gueye ha asegurado durante mucho tiempo que los Toffees no concedan demasiadas oportunidades a través del centro del campo y su ausencia seguramente se sentirá fuera del balón.

    Adam Aznou también es candidato para participar con el anfitrión Marruecos, aunque no ha jugado para el Everton desde que firmó con el Bayern Munich en julio. Si acaso, tener minutos en la AFCON podría ser valioso para preparar la segunda mitad de la temporada de debut del adolescente en el Hill Dickinson Stadium.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Lobos

    Número de ausentes: 5 - Marshall Munetsi, Tawanda Chirewa (ambos Zimbabwe), Tolu Arokodare (Nigeria), Emmanuel Agbadou (Costa de Marfil), Jackson Tchatchoua (Camerún)

    Lejos quedaron los días en que los Wolves contaban con talento de élite como Ruben Neves y Joao Moutinho, mientras que su estatus en la Premier League ahora está bajo una seria amenaza después de un inicio de temporada desastroso. Se espera que el nuevo entrenador Rob Edwards pierda hasta cinco jugadores este invierno, incluyendo a uno de los jugadores favoritos de Micah Richards en el mediocampista todoterreno Marshall Munetsi, por lo que los informes que sugieren un ajetreado mercado de transferencias de enero pueden necesitar ser precisos si de alguna manera quieren evitar el descenso al Championship.

  • FBL-ENG-PR-BRENTFORD-MAN UTDAFP

    2Manchester United

    Número de ausentes: 3 - Bryan Mbeumo (Camerún), Amad Diallo (Costa de Marfil), Noussair Mazraoui (Marruecos)

    Ruben Amorim seguramente se ha beneficiado de tener más tiempo en el campo de entrenamiento con sus jugadores del Manchester United hasta ahora esta temporada, ya que su equipo no compite en Europa y fue eliminado de la Carabao Cup en la segunda ronda en agosto. Hay menos presión sobre su equipo, pero pronto habrá un desafío que enfrentar.

    El United está en camino de perder todo el lado derecho de su once inicial, con el versátil defensor Noussair Mazraoui, el extremo convertido en lateral Amad Diallo y el destacado delantero Bryan Mbeumo, todos ellos probablemente encabezando la Copa Africana de Naciones para sus respectivas naciones. La preparación para el torneo ya está en la agenda en Old Trafford, también, con United decidido a evitar otro conflicto club vs. país con la selección de Mbeumo para Camerún, luego de anteriores discrepancias sobre Andre Onana. Amorim esperará así mantener a Mbeumo en Inglaterra justo hasta el inicio del torneo el 21 de diciembre.

  • Sunderland v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Sunderland

    Número de ausentes: 7 - Chemsdine Talbi (Marruecos), Reinildo (Mozambique), Habib Diarra (Senegal), Simon Adingra (Costa de Marfil), Bertrand Traore (Burkina Faso), Arthur Masuaku, Noah Sadiki (ambos de RD Congo)

    La increíble transformación del Sunderland ha sido una de las historias más divertidas de esta campaña de la Premier League. Los Black Cats solo ascendieron de nuevo a la máxima categoría por los pelos en mayo, superando a Sheffield United en una dramática final de play-off que se decidió con el último golpe del partido. Ahora, se habla de que compiten por un lugar en Europa.

    La verdadera prueba de esas credenciales vendrá de diciembre a enero, con el entrenador Regis Le Bris listo para ceder a siete jugadores estrella a la CAN, incluyendo al emocionante extremo Chemsdine Talbi, quien anotó su gol de la victoria en Chelsea, y al confiable compañero de mediocampo de Granit Xhaka, Noah Sadiki. Si Sunderland puede mantener su forma durante el invierno, sin duda será considerado como una realidad.