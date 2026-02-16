Getty Images Sport
El Manchester United planea un fichaje sorpresa para resolver sus problemas en el centro del campo
El Manchester United planea una sorprendente adquisición
Según el MEN, el United está siguiendo de cerca a Mac Allister por si acaso estuviera disponible en verano. Los Red Devils están elaborando una lista de posibles objetivos para el centro del campo, a pesar de que actualmente no está claro quién estará en el banquillo, dado que Michael Carrick es el entrenador interino en estos momentos. El internacional argentino de 27 años tiene contrato con el club de Anfield hasta 2028, pero ha pasado por una temporada difícil tras sufrir una grave lesión en la ingle la temporada pasada.
Conseguir que Mac Allister abandone el club de Merseyside sería un reto importante; algunos jugadores han militado en ambos clubes a lo largo de su carrera, como Paul Ince y Michael Owen, pero ningún jugador ha cambiado de club desde 1964, cuando Paul Chisnall fichó por el Liverpool procedente del United. De eso hace 62 años, por lo que Mac Allister sería una especie de pionero si decidiera dar el paso. También se dice que el United está interesado en Carlos Baleba, del Brighton, Adam Wharton, del Crystal Palace, y Elliot Anderson, del Nottingham Forest.
Las ambiciones de Mac Allister
Mac Allister sigue siendo fundamental en el equipo de Arne Slot, con 21 titularidades esta temporada, pero su rendimiento ha bajado considerablemente, sin marcar ningún gol y registrando dos asistencias en una temporada que se ha caracterizado principalmente por la decepción.
Sin embargo, a principios de este mes, el centrocampista insistió en que la forma del equipo está mejorando, y declaró en la página web del club: «Sentimos que estamos en un buen momento, mucho mejor que al comienzo de la temporada. Estamos mejorando como equipo, que es lo más importante, y ahora estamos deseando que llegue este increíble partido.
El entrenador tuvo una reunión muy buena en la que dijo que teníamos que mejorar en ambas áreas. Eso es lo que queríamos y creo que lo hemos demostrado en los dos últimos partidos.
Pero fuimos más agresivos, presionamos un poco más. Eso es lo que queremos y lo que queremos conseguir y mantener de forma constante. Creo que va a ser clave.
Tenemos muchos jugadores lesionados, así que no es tan fácil, pero lo estamos consiguiendo. Creo que todos estamos contentos con nuestras dos últimas actuaciones.
Jugamos contra dos equipos que fueron un poco más agresivos e intentaron construir desde atrás, lo que quizá sea mejor para nosotros. Estamos en un buen momento, pero tenemos que seguir trabajando y mejorando».
Elogios por los fichajes de verano
Mac Allister también ha quedado impresionado por el impacto de Hugo Ekitike y Florian Wirtz tras sus respectivas llegadas en verano.
Añadió: «Creo que se complementan muy bien. Ambos tienen un gran talento y creo que todo el mundo puede ver su calidad.
Se nota que les encanta jugar al uno-dos y ese tipo de cosas, lo cual es muy bueno porque pueden generar goles y asistencias en un instante [chasquea los dedos].
Así que estoy muy contento por ellos. Creo que están demostrando lo buenos que son. Pero, como he dicho, creo que como equipo todavía tenemos que mejorar y eso es lo que queremos».
¿Qué viene después?
El Liverpool ocupa actualmente el sexto puesto de la Premier League, a tres puntos del United, cuarto clasificado. La clasificación para la Liga de Campeones daría ventaja a cualquiera de los dos clubes en las negociaciones, pero no está claro si el Liverpool estaría dispuesto a aceptar la salida de Mac Allister, sobre todo a un rival tan acérrimo.
