¡El Manchester United no está esperando! Los Diablos Rojos exploran un fichaje en enero para un objetivo en el mediocampo valorado en £100 millones
Baleba distraído por los vínculos con el Man Utd
United gastó alrededor de £230m ($310m) en jugadores durante la ventana de transferencias de verano, pero habría sido mucho más si hubieran logrado convencer a Brighton de vender a Baleba. El entrenador Amorim está ansioso por encontrar un centrocampista defensivo atlético para anclar su mediocampo de los Red Devils, y aunque el internacional camerunés tiene una calidad innegable, el entrenador de Brighton, Fabian Hurzeler, señaló a principios de esta temporada que la especulación sobre su transferencia había distraído al joven.
"Seguro, cuando un joven lee que hay interés de Manchester United con una oferta muy, muy grande, eso podría afectarlo profundamente," dijo en septiembre. "Eso también es parte del desarrollo, entender que cuando juegas bien, llega una gran oferta, llega un gran club que quiere tenerlo. Pero entonces hay que seguir presionando, ser humilde, quedarse aquí en Brighton y tratar de dar el siguiente paso con el equipo, y eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando con él y, por lo tanto, no puedo darte una respuesta clara si realmente le ha afectado o no. Pero seguro, es un joven y necesitamos entender que no es una máquina que si haces clic, siempre corre y si lo apagas, se detiene. Necesitamos entender sus sentimientos, sus emociones, de dónde viene, y esa es nuestra responsabilidad."
Baleba responde a los rumores sobre Old Trafford
Baleba ha hecho 19 apariciones para Brighton esta temporada y aunque 16 de esas han sido como titular, ha jugado los 90 minutos completos en solo dos ocasiones. Sin embargo, el exjugador del Lille insistió en que está completamente enfocado en los Seagulls, donde tiene un contrato hasta 2029.
Baleba dijo en diciembre: "No creo que me haya afectado negativamente, pero tuve mucha presión sobre mí. Cuando comencé esta temporada, quería mostrar el mismo rendimiento que la temporada pasada. Todos los días trato de trabajar duro y volver a mi nivel. ¿Me puse demasiada presión? Sí, creo que sí, pero creo que es bueno. Es bueno para mí, porque ahora tengo que pasar por este periodo un poco estresante, volver al caballo y seguir trabajando duro."
El Man Utd no se rinde con Baleba
Se informa que el United "no ha dejado de discutir" la posibilidad de fichar a Baleba, y ahora, Sky Sports afirma que los Red Devils han explorado su fichaje este mes. Sin embargo, crucialmente, no se espera que un acuerdo avance más en enero, ya que el Brighton tiene interés en mantenerlo al menos hasta el verano. El informe añade que la prioridad del United para 2026 es fichar al menos a un mediocampista central de primer nivel, y junto con Baleba, el equipo de Amorim está siguiendo de cerca a Elliot Anderson del Nottingham Forest, Adam Wharton del Crystal Palace, y Joao Gomes de los Wolves. También se dice que las estrellas en ascenso Ayyoub Bouaddi (18) y Christos Mouzakitis (19) de Lille y Olympiacos, respectivamente, están en su radar.
¿Qué sigue para el Man Utd?
Mientras se inicia la ventana de transferencias de enero, el enfoque inmediato del United es vencer a sus rivales Leeds United en Elland Road el domingo mientras buscan recuperarse de un empate desastroso con el modesto Wolves a principios de esta semana. Además de los partidos de fútbol, el club también está monitoreando al delantero del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta, al defensa central del Rennes Jeremy Jacquet, y al extremo del RB Leipzig Yan Diomande en el mercado de transferencias. Parece que han admitido la derrota con Antoine Semenyo del Bournemouth, quien está a punto de unirse al Manchester City.
Por cierto, Amorim comentó sobre la posibilidad de acuerdos en enero: "La ventana de transferencias no va a cambiar. No tenemos conversaciones en este momento para realizar cambios en la plantilla. Existe un proceso. Hay una idea que va a continuar. Estamos cerca de los lugares de la Liga de Campeones, pero también tenemos a ocho equipos cerca detrás de nosotros. Así que centrémonos en el próximo partido."
