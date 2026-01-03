United gastó alrededor de £230m ($310m) en jugadores durante la ventana de transferencias de verano, pero habría sido mucho más si hubieran logrado convencer a Brighton de vender a Baleba. El entrenador Amorim está ansioso por encontrar un centrocampista defensivo atlético para anclar su mediocampo de los Red Devils, y aunque el internacional camerunés tiene una calidad innegable, el entrenador de Brighton, Fabian Hurzeler, señaló a principios de esta temporada que la especulación sobre su transferencia había distraído al joven.

"Seguro, cuando un joven lee que hay interés de Manchester United con una oferta muy, muy grande, eso podría afectarlo profundamente," dijo en septiembre. "Eso también es parte del desarrollo, entender que cuando juegas bien, llega una gran oferta, llega un gran club que quiere tenerlo. Pero entonces hay que seguir presionando, ser humilde, quedarse aquí en Brighton y tratar de dar el siguiente paso con el equipo, y eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando con él y, por lo tanto, no puedo darte una respuesta clara si realmente le ha afectado o no. Pero seguro, es un joven y necesitamos entender que no es una máquina que si haces clic, siempre corre y si lo apagas, se detiene. Necesitamos entender sus sentimientos, sus emociones, de dónde viene, y esa es nuestra responsabilidad."