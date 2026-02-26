El Manchester United insta a ofrecer un nuevo contrato a Harry Maguire y evitar que el internacional inglés se convierta en agente libre

Maguire ha ayudado al United a estabilizarse tras el despido de Rubén Amorim a principios de 2026, con Carrick aportando un plan táctico que aprovecha los puntos fuertes de los Red Devils, algo que su predecesor a menudo no logró.

Bruce añadió que un nombramiento provisional podría convertirse en permanente: «Mira, se ha colocado en una posición privilegiada, incluso después de seis semanas. Ha sido bastante refrescante a su manera y lo único que he dicho sobre él es que entiende al Manchester United.

No pretendo faltar al respeto a nadie que venga, pero no te das cuenta de lo grande que es este club y de que el escrutinio al que te someten no tiene parangón. En cuanto entras, te conviertes en el centro de atención; todo se analiza y él entiende el club de esa manera después de haber jugado en él durante 13 años, con ese comportamiento tranquilo y sereno que tiene.

La gente se pone en forma, como Harry Maguire, que estuvo sobresaliente en el Everton, [Lisandro] Martínez, que no jugó, y de repente están en forma. Vuelve a incorporar a Kobbie Mainoo al equipo y coloca a Bruno [Fernandes] en su posición correcta, el número 10.

«Si tienes buenos jugadores, como los que tiene el Manchester United, y se sienten cómodos en su posición de juego, entonces, en mi opinión, cosecharás los frutos, y él lo ha hecho fantásticamente bien.

«[Matheus] Cunha, [Bryan] Mbeumo, Bruno y [Benjamin] Sesko son una amenaza para cualquier equipo en ataque. Con el acertado fichaje de Steve Holland, creo que parecen mucho más seguros en defensa. Creo que es la tercera vez que mantienen la portería a cero en seis partidos desde que Michael tomó las riendas, y eso también es bueno».