El Manchester United estudia fichar al defensa del Barcelona este verano, pero se enfrenta a la competencia del Inter

El United está intensificando sus esfuerzos para reforzar su lateral izquierdo, y Balde, del Barcelona, se perfila como uno de los principales objetivos para el mercado de fichajes de verano. El gigante de la Premier League ha tenido problemas de inconsistencia y forma física en esa posición, y el jugador de 22 años es considerado una solución a largo plazo con gran potencial. Aunque se dice que el United está listo para tantear el terreno con una primera oferta, se enfrenta a la dura competencia del Inter, que también está siguiendo de cerca al jugador formado en La Masía.

El interés del Old Trafford coincide con el diálogo en curso entre el United y el Barcelona sobre Marcus Rashford. El internacional inglés, actualmente cedido en Cataluña, parece cada vez más cerca de quedarse en España de forma permanente, aunque el precio de su traspaso podría complicar el acuerdo. Esta dinámica podría dar lugar a un acuerdo recíproco, con Balde potencialmente en dirección contraria para reforzar una zaga del United que necesita urgentemente velocidad y flexibilidad táctica.

Mundo Deportivosugiere que el United está dispuesto a ofrecer 40 millones de euros (33,5 millones de libras) para asegurarse los servicios del español. Sin embargo, se espera que esta cifra sea inferior a la valoración interna del Barcelona. Balde tiene contrato hasta 2028 y está protegido por una cláusula de rescisión simbólica de 1000 millones de euros, lo que da al Blaugrana una enorme ventaja en la mesa de negociaciones, ya que sopesa sus necesidades financieras frente a sus ambiciones deportivas.