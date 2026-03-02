Getty Images Sport
El Manchester United está dispuesto a gastar más de 170 millones de libras para fichar a TRES sustitutos de Casemiro, mientras el brasileño le pide a los Red Devils que fichen a la estrella del Newcastle
Buscando un sustituto adecuado para Casemiro
Esta salida marca el final de una era para el brasileño, que ha sido una figura central en la historia reciente del club, pero que ahora busca una nueva aventura. La directiva es consciente de que la plantilla está pasando por lo que podrían ser las últimas temporadas de varias leyendas, entre ellas el exjugador del Real Madrid. Reemplazar a un jugador de su talla y experiencia no será fácil, y los dirigentes del club son plenamente conscientes de que la calidad tiene un precio elevado en el mercado actual. Para garantizar una transición fluida, el club estaría dispuesto a invertir más de 170 millones de libras (230 millones de dólares) para asegurar los sucesores de Casemiro, lo que podría suponer la incorporación de hasta tres jugadores.
El dúo del Newcastle encabeza la lista de candidatos del Old Trafford
Según informa AS, en lo más alto de la ambiciosa lista de deseos del United se encuentran Bruno Guimaraes y Sandro Tonali, pilares del Newcastle United. Guimaraes sigue siendo el objetivo principal a pesar de sus recientes problemas de lesiones, y fuentes del club parecen indicar que se le considera un jugador fundamental para el futuro. Curiosamente, el propio Casemiro habría participado en el proceso de fichaje recomendando a su compatriota a la directiva del United. Sin embargo, el traspaso sigue siendo complicado, ya que los Magpies están negociando la renovación del brasileño en St. James' Park.
Junto a Guimaraes en la lista figura su compañero en el Newcastle, Sandro Tonali. Aunque el internacional italiano ha sido relacionado con un regreso a la Serie A a través de la Juventus, las limitaciones financieras de los bianconeri hacen poco probable su fichaje por el equipo turinés. Esto ha allanado el camino para que el United se posicione como destino principal. Sin embargo, negociar con el Newcastle no será tarea fácil, ya que el club de Tyneside se mantiene firme en su elevada valoración.
El auge de Elliot Anderson y las alternativas nacionales
Más allá de las estrellas consolidadas del Newcastle, Elliot Anderson, del Nottingham Forest, se ha convertido en un serio candidato para fichar por el Manchester. El United lleva siguiendo al creativo centrocampista desde el verano pasado, y su cotización ha subido drásticamente durante su etapa en el City Ground. Según se informa, los responsables del Old Trafford ven ahora a Anderson como una pieza fundamental para el presente y el futuro, y señalan que su reputación le ha llevado a superar incluso a jugadores como Jude Bellingham en ciertos indicadores de reconocimiento nacional esta temporada.
El fichaje de Anderson puede depender de la permanencia del Nottingham Forest en la Premier League, pero el United parece decidido a incorporar su destreza técnica a sus filas. Este interés coincide con el objetivo general del club de fichar a jugadores que comprendan los rigores del fútbol inglés y puedan tener un impacto inmediato en el sistema táctico de Carrick. Aunque se han establecido contactos informales con los representantes, el club mantiene varias opciones sobre la mesa mientras se prepara para dar el paso.
Wharton y Joao Gomes también en el punto de mira del Manchester United
Más abajo en la lista de posibles fichajes se encuentran Adam Wharton, del Crystal Palace, y el centrocampista del Wolverhampton Joao Gomes. Wharton ha visto cómo su perfil se disparaba en Londres y se espera que abandone el Eagles tras el Mundial, ya que ha despertado el interés de grandes clubes europeos como el Real Madrid, el Arsenal, el Liverpool y el Manchester City. El United lo ve como una opción decente para la base de su mediocampo, capaz de dictar el juego como lo ha hecho Casemiro a lo largo de su carrera llena de trofeos.
Por último, Joao Gomes sigue siendo un jugador interesante, sobre todo ahora que el Wolverhampton se encuentra inmerso en una lucha por evitar el descenso. Según se informa, el centrocampista está esperando una llamada de Old Trafford y, al igual que Guimaraes, se dice que cuenta con el respaldo total de Casemiro. La influencia del veterano centrocampista en los futuros fichajes del club sigue siendo significativa, incluso cuando se prepara para su salida.
