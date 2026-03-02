El Manchester United está dispuesto a gastar más de 170 millones de libras para fichar a TRES sustitutos de Casemiro, mientras el brasileño le pide a los Red Devils que fichen a la estrella del Newcastle

Según informa AS, en lo más alto de la ambiciosa lista de deseos del United se encuentran Bruno Guimaraes y Sandro Tonali, pilares del Newcastle United. Guimaraes sigue siendo el objetivo principal a pesar de sus recientes problemas de lesiones, y fuentes del club parecen indicar que se le considera un jugador fundamental para el futuro. Curiosamente, el propio Casemiro habría participado en el proceso de fichaje recomendando a su compatriota a la directiva del United. Sin embargo, el traspaso sigue siendo complicado, ya que los Magpies están negociando la renovación del brasileño en St. James' Park.

Junto a Guimaraes en la lista figura su compañero en el Newcastle, Sandro Tonali. Aunque el internacional italiano ha sido relacionado con un regreso a la Serie A a través de la Juventus, las limitaciones financieras de los bianconeri hacen poco probable su fichaje por el equipo turinés. Esto ha allanado el camino para que el United se posicione como destino principal. Sin embargo, negociar con el Newcastle no será tarea fácil, ya que el club de Tyneside se mantiene firme en su elevada valoración.