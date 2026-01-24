Anderson ha prosperado para Forest esta temporada, y sus actuaciones han atraído el interés de los gigantes de Manchester. Aunque Chelsea también ha sido acreditado con interés en el joven de 23 años, se espera que el centrocampista sea el centro de una disputa de traspaso entre United y City este verano.

Ambos equipos buscan renovar sus respectivos mediocampos en la temporada baja, con United elaborando una lista corta de tres hombres en su búsqueda para reforzarse en un área clave este verano. Carlos Baleba, quien estuvo fuertemente vinculado con un movimiento a Old Trafford el año pasado, aparece, al igual que los ingleses Adam Wharton y Anderson.

City, también, se espera que entre en el mercado para reforzarse en el centro del campo en medio de preocupaciones sobre la condición física a largo plazo de Rodri. El ganador del Balón de Oro sufrió una lesión grave en el ligamento cruzado anterior en el empate 2-2 de City con Arsenal en septiembre de 2024 y una serie de problemas ha visto al internacional español limitado a solo seis aperturas de liga para los Cityzens esta temporada.

Y aunque ambos equipos están interesados en Anderson, un informe en el i Paper afirma que United cree saber a qué equipo se unirá el exjugador del Newcastle al final de la temporada.