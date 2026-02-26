AFP
«El Manchester City tiene impunidad»: el presidente de La Liga critica a la Premier League por el caso de 115 acusaciones de incumplimiento del Fair Play Financiero
La ciudad y la Premier League criticadas
El presidente de La Liga, Tebas, ha criticado el tiempo que ha tardado el City en sentir las repercusiones de sus 115 acusaciones, mientras la investigación de la Premier League sigue en curso.
Tebas declaró en la Cumbre de Negocios del Fútbol del Financial Times en Londres: «Entiendo que se trata de un fallo (de gobernanza): esto le ha pasado al Manchester City y otros clubes están observando y escuchando.
«(Otros clubes) están siendo multados, se les están descontando puntos, y eso está bien si no se cumplen las normas. Pero el Manchester City goza de impunidad.
Hablo con muchos clubes de la Premier League y la mayoría tampoco lo entiende. Eso debilita a la institución».
Añadió: «No es solo el retraso, es la situación general. Cuando una gran institución como la Premier League tiene que establecer normas de juego limpio financiero, es necesario que haya mucha seguridad jurídica en la competición y entre los clubes.
«Los ciudadanos tienen que pensar que el sistema es justo para todos, que no es arbitrario, que es objetivo. Cuando se da este tipo de situación, se genera incertidumbre y eso daña la imagen de una institución».
El Manchester City mantiene su inocencia.
El City ha mantenido constantemente su inocencia e insiste en que tiene «pruebas irrefutables» que limpiarán su nombre.
Sin embargo, Tebas ha declarado: «No se puede ceder, porque el valor de la seguridad jurídica es más importante. No podemos ser arbitrarios, tenemos que ser firmes».
El director ejecutivo de la Premier League, quizá en una reprimenda al español, insistió en que no puede dar más información.
Añadió: «No puedo hablar de ello, no puedo hablar del momento en que se producirá.
Simplemente no puedo hacer comentarios. Después de pasar tres años sin hacer comentarios, no voy a empezar ahora. Dejando de lado ese caso concreto, cualquier regulador quiere que su sistema judicial sea eficiente y funcione con rapidez. Eso es todo lo que puedo decir».
¿60 puntos de penalización para el Manchester City?
Se ha especulado que el City podría enfrentarse a una importante deducción de puntos si se le declara culpable.
El experto en finanzas futbolísticas Kieran Maguire ha declarado a The Overlap, presentado por Sky Bet: «Tenemos más de 115 cargos, así que ¿qué pasará si la Premier League o el Manchester City ganan por 70 a 50? Si el Manchester City es declarado culpable de falta de cooperación, lo cual es bastante probable, es posible que reciba una multa significativa, ya que eso es lo que vimos con la UEFA y las deducciones que se aplicaron. Si se trata de una deducción de puntos, creo que la Premier League lo considerará una victoria».
En un momento dado se afirmó que el City podría ser expulsado de la Premier League. Maguire ha reiterado por qué eso no puede suceder, pero los Blues podrían sufrir una fuerte penalización de puntos que los haría caer en la tabla de la máxima categoría. También podría haber cambios radicales a nivel directivo.
Maguire continuó diciendo: «La Premier League no puede relegar al Manchester City a la League One o la League Two porque esa es una decisión de la EFL y el Manchester City no ha sido acusado de ningún delito por la EFL. Por lo tanto, tiene que ser una deducción de puntos.
Si nos fijamos en los precedentes, tenemos los casos del Everton y el Nottingham Forest, con deducciones de seis y cuatro puntos por una sola infracción cometida en un periodo de tres años. Las acusaciones contra el Manchester City abarcan un periodo de nueve años, por lo que son mucho más graves.
No estamos seguros de las cifras exactas, pero es probable que sean bastante significativas. Creo que hay que añadir un cero a lo que hemos visto en el caso del Forest y el Everton, por lo que una deducción de entre 40 y 60 puntos, en consonancia con lo que hemos visto en otras decisiones, sería muy lógica».
¿Qué viene después?
El City se enfrentará al Leeds United fuera de casa en su próximo partido. Actualmente se encuentra a cinco puntos del líder, el Arsenal, con un partido menos.
