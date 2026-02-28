El Manchester City sufre un nuevo revés por las lesiones tras la baja de Erling Haaland, jugador clave que se vio obligado a abandonar el campo durante la tensa victoria en Leeds

La ajustada victoria del City sobre el Leeds lo coloca a dos puntos del Arsenal a falta de 10 jornadas para el final de la temporada. Los Gunners pueden ampliar la ventaja cuando reciban al Chelsea el domingo, pero entonces el City tendrá un partido menos contra el Crystal Palace. El equipo de Guardiola tiene la ventaja añadida de jugar en casa en un posible partido decisivo por el título contra el Arsenal en abril. Y si ganan los partidos que les quedan, incluido el enfrentamiento con los Gunners, serán campeones.

Semenyo, la autora del gol de la victoria, destacó lo importante que era mantener el destino en sus propias manos. Declaró a Sky Sports: «¡Lo es todo! Solo queremos ganar todos nuestros partidos, y sea lo que sea lo que haga el Arsenal, tendremos que esperar y ver qué pasa. Solo tenemos que controlar lo que podemos controlar, ganar nuestros partidos, y ya veremos qué pasa».

Guardiola dijo que no sabía cuándo volvería a estar disponible Haaland, mientras que no se le preguntó por la lesión de O'Reilly.