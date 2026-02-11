El Manchester City se burla del United Strand con una publicación de Erling Haaland, mientras se extiende el viral del peinado tras la pérdida de puntos del Manchester United en West Ham.

El contexto detrás de las provocaciones se remonta a octubre de 2024. Ilett, un aficionado del United de 29 años, prometió que no se cortaría el pelo hasta que el United lograra encadenar cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Lo que en un principio parecía una tarea factible se convirtió en una maratón agotadora, ya que el club luchaba por mantener la regularidad bajo la dirección anterior.

De cara al choque del martes en el London Stadium, la meta estaba finalmente a la vista. El United había ganado cuatro partidos seguidos bajo la dirección del entrenador interino Carrick, derrotando al City, al Arsenal, al Fulham y al Tottenham, lo que significaba que una victoria sobre los Hammers habría permitido a Ilett visitar a la peluquería por primera vez en casi 500 días.

Miles de espectadores sintonizaron su retransmisión en directo, esperando ver cómo finalmente completaba el reto. En cambio, fueron testigos de una montaña rusa de emociones que terminó en desesperación. «Ha sido un partido extraño», dijo Ilett a sus espectadores, visiblemente desanimado cuando sonó el pitido final. El reto vuelve a ponerse a cero, lo que significa que se enfrenta a la perspectiva de muchos meses más con su melena suelta, a menos que el United encuentre de repente una racha de buen juego.