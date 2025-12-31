El Manchester City está en conversaciones sobre una venta de £30 millones en forma de préstamo con opción a compra del extremo, mientras Pep Guardiola se prepara para dar la bienvenida a Antoine Semenyo
- Getty Images Sport
La despedida de Semenyo se acerca
A pesar de que la transferencia se acerca, Semenyo jugó los 90 minutos completos del empate 2-2 de Bournemouth con Chelsea en la Premier League el martes por la noche. Eso podría marcar su última aparición para los Cherries, poniendo fin a un periodo que lo ha elevado a uno de los delanteros más buscados de la división. Fuentes del club indican que la venta podría concluirse dentro de 48 horas, lo que ha llevado al personal de reclutamiento a acelerar la planificación de contingencia en ataque.
- Getty Images
El futuro de Bobb en el City bajo escrutinio
Si bien la llegada de Semenyo añadiría profundidad a la línea delantera de Guardiola, también agudiza la competencia en áreas donde los minutos ya son escasos. Bobb es el ejemplo más claro de un jugador apretado por la abundancia de talento ofensivo del City. El joven de 22 años disfrutó de un comienzo destacado la temporada pasada antes de sufrir una fractura en la pierna que detuvo su impulso. Contratiempos posteriores lo han dejado luchando por reafirmarse, y hay una creciente aceptación de que el fútbol regular en otro lugar puede ser esencial para su desarrollo.
Según The Daily Mail, Borussia Dortmund actualmente lidera la carrera, con conversaciones que progresan sobre un préstamo hasta el final de la campaña que incluiría una opción de compra por alrededor de £30 millones. Sevilla y Atlético de Madrid también están siguiendo la situación, mientras que equipos de la Premier League como Crystal Palace y Bournemouth han hecho consultas. Newcastle United está monitorizando los desarrollos desde la distancia.
En otras posiciones de ataque, Omar Marmoush ha visto disminuir sus oportunidades ya que Guardiola ha dejado de posicionarlo en la banda izquierda. El internacional egipcio está actualmente en la Copa Africana de Naciones, y aunque su papel se ha reducido, el City mantiene que sigue formando parte de sus planes. De manera similar, se ha minimizado la especulación en torno a Savinho. El brasileño recientemente comprometió su futuro al City después de rechazar el interés del Tottenham Hotspur en verano. Guardiola ha elogiado la mejora en la tasa de trabajo defensivo de Savinho, subrayando por qué el club no está dispuesto a considerar ofertas a menos que surja algo extraordinario.
La despedida reacia de Iraola
En Bournemouth, la pérdida inminente de Semenyo ha sido recibida con pesar más que con sorpresa. El entrenador Andoni Iraola había expresado abiertamente su esperanza de mantener al delantero el mayor tiempo posible. Sin embargo, reconoció que las circunstancias estaban fuera de su control.
La semana pasada, el español dijo: "Cuantos más partidos pueda jugar Antoine para nosotros, [mejor]. Si puede jugar años para nosotros, ¡mucho mejor! Si no pueden ser años, pueden ser meses. Si solo puede jugar semanas, serán semanas, pero cuanto más tiempo juegue con nosotros, mejor para nosotros. La situación de Antoine es bastante clara. Antoine es un jugador fundamental para nosotros. Obviamente, no quiero perderlo, pero hay algunas situaciones que no están bajo mi control."
- Getty Images Sport
Johnson en el radar del Bournemouth
Con la salida de Semenyo acercándose, Bournemouth ha comenzado a explorar reemplazos y, según se informa, están interesados en Brennan Johnson del Tottenham. Principalmente un extremo, pero cómodo en toda la línea delantera, la adaptabilidad de Johnson se ajusta a las demandas tácticas de Iraola y ha emergido como una opción seria, aunque se cree que el Crystal Palace está liderando la carrera por sus servicios.