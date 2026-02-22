Getty Images
El Liverpool sufre un duro golpe al quedar Florian Wirtz fuera del partido contra el Nottingham Forest a pocos minutos del inicio
Cambio de última hora para el Liverpool en el City Ground
Wirtz llegó al City Ground con sus compañeros de equipo y parecía dispuesto a jugar contra el Nottingham Forest, pero fue retirado en el último momento. El fichaje de verano fue visto charlando con el cuerpo técnico en el campo antes de quedar fuera del once inicial para el partido. El blog del Liverpool publicó una actualización que decía: «Parece que hay un cambio de última hora en la alineación inicial del Liverpool, con Curtis Jones sustituyendo a Florian Wirtz».
Liverpool: Alisson , Van Dijk, Konate, Kerkez, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gakpo, Ekitike, Gravenberch.
Suplentes: Mamardashvili , Gómez, Chiesa, Woodman, Robertson, Nyoni, Ramsay, Morrison, Ngumoha.
La buena forma de Wirtz
Wirtz había ido cogiendo forma en Anfield tras su fichaje en verano. El centrocampista ha marcado cinco de sus seis goles con los Reds desde principios de año y no se ha perdido ningún partido con el club desde el encuentro de ida contra el Forest en noviembre.
A principios de febrero, el entrenador Arne Slot elogió su contribución.
«En primer lugar, hay que dar crédito al jugador, porque él es quien tiene que hacer el trabajo. No solo en el campo, sino también en el gimnasio. Luego, como entrenador, aunque al principio le cueste un poco, hay que seguir alineándolo, porque es la única forma de que mejore. Él es un ejemplo de ello», afirmó.
Aunque los goles de Wirtz han acaparado los titulares, a Slot le impresiona más la madurez táctica del centrocampista. Según el entrenador de los Reds, Wirtz llegó con una habilidad técnica de primer nivel, pero el verdadero progreso se ha producido en su comprensión del juego sin el balón y en su integración en el colectivo.
«Creo que no ha mejorado mucho con el balón porque desde el principio era especial, pero quizá ahora tiene una mejor conexión con sus compañeros porque han jugado cada vez más juntos», explicó Slot. «Es sin el balón donde veo la mayor mejora en él, y en algunos otros, y esa combinación te prepara para la Premier League».
El irregular rendimiento del Liverpool
El Liverpool ha tenido dificultades para encontrar consistencia en las últimas semanas, y la lesión de Wirtz probablemente solo contribuirá a desestabilizar aún más a un equipo que ya tiene dificultades para encadenar victorias.
Ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha perdido dos y ha empatado uno, antes de su enfrentamiento con el Forest.
El exjugador del Liverpool John Aldridge comparó a Wirtz con el emblemático exinternacional inglés Peter Beardsley después de que este marcara su primer gol con el club, diciendo: «Ese primer gol de Florian Wirtz tenía que llegar, ¿no? Lo he visto jugar durante algún tiempo. Es un gran jugador. Me recuerda a Peter Beardsley. Es brillante, inteligente, pero necesitaba ese gol. Le rondaba por la cabeza. Será un alivio para él y ahora seguro que podrá seguir creciendo.
Está conectando en las zonas adecuadas con Hugo Ekitike. Es bueno verlo. Sin duda, habrá más de él, de ambos. Alexander Isak también volverá. Cuando eres delantero, necesitas que te pasen el balón, y Wirtz sin duda se lo proporciona».
¿Qué viene después?
El Liverpool se enfrentará al West Ham el sábado con el objetivo de reforzar sus aspiraciones de clasificarse para la Liga de Campeones.
El entrenador Slot se ha visto obligado recientemente a responder al comentarista Wayne Rooney por su afirmación de que el holandés no tiene el «carisma» necesario para dirigir el club, diciendo: «Todos somos diferentes. Lo único que Jurgen y yo tenemos en común es que ambos hemos ganado la liga, y eso no está nada mal, ¿verdad? Creo que cuanto más gana un entrenador, más carisma tiene. Por cierto, no sé si estás de acuerdo con Wayne Rooney, pero si esta fuera la opinión general, creo que la gente probablemente diría que la temporada pasada tenía más carisma que esta.
Pero quizá él sea el único que opina así; no lo sé, dímelo tú. Es la primera vez que oigo esto, pero creo que es justo decir que Jurgen definitivamente tiene carisma. Puedo hablar de él, no de mí mismo, pero él definitivamente lo tenía. Pero un entrenador ganador también tiene carisma».
