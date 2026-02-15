Getty Images Sport
El Liverpool se enfrenta a una dura batalla para retener a Dominik Szoboszlai después de que el seleccionador de Hungría revelara el «sueño de jugar en el Real Madrid» del centrocampista
Szoboszlai se convierte en tema candente en Madrid
Según MARCA, el Real Madrid ha sido alertado por los comentarios de Rossi, quien ha afirmado que el capitán de Hungría, Szoboszlai, sueña con jugar en el equipo blanco.
Rossi habría dicho: «[Szoboszlai] siempre ha tenido un sueño: jugar en el Real Madrid. Debido a la relación muy estrecha y directa que tengo con Dominik Szoboszlai desde que empezó a jugar al fútbol de niño, el Real Madrid siempre ha sido su sueño.
No sé si podrá dar ese paso, porque la decisión depende de él y también de su club.
No descarto en absoluto la posibilidad de que se quede en el Liverpool y renueve su contrato allí, sobre todo porque es muy valorado dentro del club. Es un jugador muy importante para el Liverpool, y el Liverpool es uno de los clubes más grandes del mundo».
La estrella del Real Madrid en conflicto con Szoboszlai
Si Szoboszlai ficha por el Real Madrid en un futuro próximo, podría verse obligado a poner fin a su rivalidad con Arda Guler. Ambos se enfrentaron en un partido internacional en marzo de 2025, en el que la Turquía de Guler venció por 3-0 a la Hungría de Szoboszlai.
Las tensiones entre ambos se intensificaron cuando Guler mandó callar a Szoboszlai, quien respondió con un comentario «1088» en la siguiente publicación de Instagram del centrocampista del Real Madrid, en referencia a los escasos minutos que había jugado con el equipo blanco hasta ese momento en la temporada 2024-25.
Días más tarde, después de que Szoboszlai publicara una foto en Instagram celebrando su boda con su pareja, Borka Buzsik, sus comentarios se inundaron de aficionados turcos que publicaron GIF e imágenes de Guler.
¿Podría Szoboszlai quedarse en el Liverpool? Últimas noticias sobre las negociaciones del contrato.
No hay garantía de que el Liverpool venda a Szoboszlai, especialmente con las negociaciones contractuales en curso. Sin embargo, el jugador de 25 años, que ha sido uno de los pocos puntos positivos en una temporada complicada para los Reds, ha afirmado que su futuro no está en sus manos.
Hablando recientemente sobre las negociaciones para un nuevo contrato, Szoboszlai dijo: «Sinceramente, todavía no hay nada. Nada, a partir de ahora... no está en mis manos. Así es como funciona. No hay avances, pero si llega la oferta adecuada, ya veremos.
«Veamos qué pasa, esperemos que al final todos estén contentos. Por supuesto [quiero quedarme]. Me gusta la ciudad, me gusta el club, me gusta jugar con estos chicos, me encanta Anfield, me encantan los aficionados, veamos qué nos depara el futuro. No depende de mí. Me encantaría [quedarme]. Ya veremos».
Szoboszlai vuelve a marcar tras su expulsión con tarjeta roja.
Szoboszlai se perdió la victoria por 1-0 del Liverpool en Sunderland en la Premier League el miércoles, tras recibir una sanción de un partido por la tarjeta roja que vio al final de la derrota por 2-1 del domingo pasado en casa ante el Manchester City. Volvió a formar parte del once inicial en el partido de cuarta ronda de la FA Cup del sábado contra el Brighton y volvió a marcar, junto con Curtis Jones y Mohamed Salah, en la victoria por 3-0.
